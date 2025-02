Peyton Watson (Nuggets) absent minimum 4 semaines

La NBA est marquée depuis ce week-end par la folie des transferts, mais malheureusement aussi par des blessures : le joueur des Nuggets Peyton Watson va rater plusieurs semaines de compétition.

Le jeune ailier de Denver souffre en effet d’une entorse du genou droit, subie lors du match face aux Sixers il y a quelques jours. Il sera absent un mois minimum, avant d’être réévalué.

Oho….

Pendant ce temps-là à Denver, il faudra faire jusqu’à mi mars probablement sans Peyton Watson…

Gros coup dur. https://t.co/7goPM0HQNy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025

Le coup est rude pour Peyton Watson et les Nuggets.

Le plus souvent en sortie de banc, Watson apporte numériquement 8,1 points, 3,4 rebonds, 1,2 contre et quasiment 1 interception par match à 47% au tir. Méga athlétique et vraie présence défensive, il va manquer à la rotation des Nuggets (déjà pas hyper profonde), d’autant plus que Denver était en mode portes ouvertes en défense ces derniers temps…

Source texte : Nuggets