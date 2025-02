Encore un transfert dans la vue de Dennis Schröder, puisque l’Allemand ne portera finalement pas le maillot du Jazz. La franchise de l’Utah a convoyé le meneur chez les Pistons de Detroit.

Même pas besoin de défaire sa valise pour Dennis la Malice, puisqu’il ne passera par Salt Lake City que pour faire le plein de son pick-up. Initialement inclus pour faciliter le transfert de Jimmy Butler aux Warriors, le Jazz a finalement décidé d’envoyer le champion du monde 2023 aux Pistons de Detroit. Une belle prise pour Detroit, qui s’offre un vrai bon élément à la mène, en relais de Cade Cunningham.

Et Dennis Schroder file chez les Pistons, finalité du deal de Jimmy Butler.

Brooklyn > San Francisco > Salt Lake City > Detroit

En l’espace d’un gros mois et demi. Téma la solidité des valises. https://t.co/WLBZfSi3uc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Les Pistons prévoient d’ailleurs de garder Dennis Schröder dans leur effectif. Lui qui est bazardé d’équipes en équipes depuis le début de la saison. Brooklyn, Golden State, Utah, puis finalement Detroit, l’empreinte carbone n’est vraiment pas ouf, mais ce n’est pas lui qui l’a décidé. Blague à part, son expérience, son leadership et ses facultés offensives feront du bien à des Pistons qui sont redevenus une équipe de basket. La franchise de Motor City a inclus KJ Martin, Josh Richardson et un second tour de Draft pour acquérir la Schröde.

It’s gonna be K.J. Martin, Josh Richardson and a 2028 second-round pick from Detroit to Utah, source says.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) February 6, 2025