Transfert NBA : Kevin Porter Jr à Milwaukee en échange de MarJon Beauchamp

Les Clippers réalisent une belle trade deadline puisqu’ils se séparent de l’horrible Kevin Porter Jr en échange de Marjon Beauchamp.

Ce n’est pas le transfert le plus foufou de cette trade deadline, mais c’est certainement celui qui ravit le plus toute la fanbase des Clippers.

L’horrible – pour ne pas dire l’ignoble – Kevin Porter Jr fait ses valises vers Milwaukee en échange de MarJon Beauchamp comme le rapporte Shams Charania. Clairement, la contrepartie n’est pas des plus reluisantes, mais les rotations des Tyronn Lue ne seront plus bouchés par le trou noir KPJ.

Et Kevin Porter Jr. qui file chez les Bucks contre MarJon Beauchamp, direction les Clippers ! https://t.co/5q4RnpWCFs

MarJon Beauchamp n’avait fait que quelques apparitions dans la rotation des Bucks et il est fort probable qu’il connaisse le même sort chez les Voiliers.

Côté Bucks, les Daims peuvent se targuer d’avoir un mec qui dispose d’un arsenal offensif plus que limité, mais qui adore les ballons et déteste les relâcher. De quoi convaincre Giannis que ses chances de titre viennent d’augmenter ? Certainement pas.

Bon courage à Doc Rivers qui – en moins de 24 heures – a récupéré Kyle Kuzma et Kevin Porter Jr. Espérons qu’il soit ravi de cette situation et on espère surtout qu’il a préparé un bon stock de Doliprane parce que les maux de tête risquent d’être nombreux.

Source texte : Shams Charania