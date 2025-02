Impliqués dans beaucoup de rumeurs de transferts, les Suns n’ont finalement pas bougé (en dehors de Jusuf Nurkic) lors des dernières heures de la NBA Trade Deadline. Et comme vous pouvez l’imaginer, l’ambiance n’est pas vraiment au beau fixe du côté de Phoenix. C’est même l’inverse.

Les Suns ont tout fait pour transférer Bradley Beal mais n’ont finalement pas réussi, ce dernier refusant catégoriquement de bouger à travers sa clause de non-transfert.

Au cours des derniers jours, et en particulier les dernières heures, Phoenix a également commencé à prendre des appels concernant Kevin Durant (Warriors, Heat, Grizzlies et Mavericks étaient sur les rangs), ce qui a complètement surpris KD qui n’avait jamais demandé de transfert.

Une telle situation a bien plombé l’ambiance à l’approche de la deadline de ce jeudi soir, comme le raconte Ramona Shelburne d’ESPN qui parle d’une situation “toxique” et “inconfortable”. Même son de cloche chez Chris Haynes, qui parle de “tension” dans le vestiaire depuis quelques semaines et “d’un manque de communication”.

Phoenix va désormais devoir repartir avec tout ce bagage, on a envie de dire bon courage.

Les Suns espèrent qu’avec la trade deadline dans le rétro, le calme reviendra dans l’Arizona et permettra à Phoenix de repartir sur des bases un peu plus saines (looool), dans l’objectif de faire un run lors de la deuxième partie de saison. Pour rappel, les Cactus sont loin de répondre à leurs ambitions, eux qui possèdent un bilan tout juste à l’équilibre (25 victoires – 25 défaites) pour une pauvre 10e place à l’Ouest.

Si la situation ne s’arrange pas dans les semaines à venir, ça risque fort de bouger l’été prochain quand Phoenix va “faire une évaluation complète” de sa situation. Kevin Durant pourrait ainsi à nouveau se retrouver dans les rumeurs de transfert à un an de sa fin de contrat…

