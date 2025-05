Remporter la Loterie NBA peut bouleverser le destin d’une franchise. Les Cavaliers sont bien placés pour en parler, eux qui ont gagné le gros lot en 2003 pour ensuite pouvoir drafter un certain LeBron James. Retour rapide sur ce moment à part dans l’histoire de Cleveland.

Certains continuent de dire que la Loterie 2003 était truquée, d’autres – comme LeBron James lui-même – l’ont récemment sous-entendu. Mais peu importe si vous croyez ou non aux théories du complot, ça reste une belle histoire : la franchise de Cleveland a gagné le droit de sélectionner un phénomène générationnel provenant de l’Ohio, après une saison catastrophique et des décennies de disette.

C’était le 22 mai 2003.

Cavs front office reaction to winning the 2003 Draft Lottery…

LeBron been relevant for so long, this looks like it’s a VHS tape 😂 pic.twitter.com/tk4iGCYouO

— DraftKings (@DraftKings) December 31, 2024

L’explosion de joie des dirigeants de Cleveland montre à quel point LeBron James était alors considéré comme le potentiel messie, et symbolise bien l’importance qu’allait prendre cette journée dans l’histoire de la franchise des Cavaliers. Sans surprise, les Cavs drafteront LeBron avec le premier choix un mois plus tard.

La suite, vous la connaissez…

