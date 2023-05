Le 16 mai 2023, l’une des Loteries les plus attendues de l’histoire a rendu son verdict, les balles de ping-pong envoyant le phénomène français Victor Wembanyama aux Spurs. Vingt années plus tôt, une autre Loterie passionnait les foules, celle de LeBron James et Carmelo Anthony. Retour en 2003, le 22 mai exactement.

La scène se passe du côté de Secaucus dans le New Jersey, siège des studios de NBA Entertainment et lieu où se décidera une partie de l’avenir NBA. Parce que oui, cette Loterie 2003 a le pouvoir de faire basculer l’avenir de la Ligue, notamment à cause de la présence de deux phénomènes.

LeBron James d’abord.

Alors considéré comme le meilleur lycéen de l’histoire et l’un des meilleurs prospects all-time, le prodige d’Akron est grand favori pour être sélectionné avec le premier choix à la prochaine Draft. Il a été affiché comme le Chosen One, entendez par là “L’Élu” par le célèbre magazine Sports Illustrated quelques mois plus tôt, et vient tout juste de signer un deal XXL avec Nike (90 millions sur sept ans) avant même de mettre un pied sur les parquets NBA.

Carmelo Anthony ensuite.

Tout juste auréolé d’un titre universitaire avec Syracuse, Melo est l’autre grand nom de la classe 2003. Personne n’attend à ce qu’il ne dépasse James pour le premier choix, mais son énorme talent offensif fait de lui un sacré prospect pour les franchises qui auront la chance de sélectionner dans le Top 3 de la Draft.

D’autres jeunots prometteurs comme Darko Milicic, Chris Bosh et Dwyane Wade sont également sur les radars des pires équipes NBA de la saison précédente, mais c’est bien la Loterie de LeBron et Melo.

Preuve de la hype qui entoure l’événement, il est diffusé en prime-time pour la première fois, juste avant le Game 3 des Finales de Conférence Est entre les Nets et les Detroit Pistons, qui se joue dans le New Jersey. Cette Loterie est suffisamment attendue pour la mettre en avant bien comme il faut, alors qu’elle était simplement diffusée à la mi-temps d’un match de Playoffs les années précédentes.

Au vu des phénomènes qui sont sur le point d’entrer dans la Grande Ligue, certaines équipes ont transformé le tanking en art lors de la campagne 2002-03. Contrairement à aujourd’hui, où les trois pires bilans ont tous les mêmes chances d’obtenir le premier choix (14%), à l’époque les deux pires équipes ont 22,5% de chances de décrocher le gros lot. Cleveland et Denver présentent ainsi un bilan catastrophique de 17 victoires pour 65 défaites au moment de la Loterie du 22 mai 2003, et sont en position idéale pour avoir le premier choix.

“Cette Loterie, c’était un big deal car il y avait LeBron et Carmelo, et l’Amérique connaissait ces deux-là. On était en prime time, et c’était la première année de notre nouveau contrat TV. Tout arrivait en même temps. Nos dirigeants voulaient en faire un gros événement. En regardant en arrière, c’était une bonne décision.” – Mike Tirico, présentateur de la Loterie pour ABC

Pour l’événement, LeBron James est dans un hôtel de sa ville natale d’Akron avec ses potes et sa famille. Quant à Melo, il est chez lui à Baltimore (Maryland), où il a grandi. Tous les deux attendent avec impatience les résultats produits par les balles de ping-pong.

Les équipes sont tirées au fur et à mesure, jusqu’au Top 3. Logiquement, on retrouve Cleveland et Denver parmi ces trois équipes, mais avec une surprise dans le lot : Memphis. Les Grizzlies ne possèdent en effet que 6,4% de chances de finir avec le premier choix et sont donc en course pour réaliser un gros hold-up. Seul problème pour eux, à cause d’un précédent transfert, ils doivent donner leur pick aux Detroit Pistons si ce dernier n’est pas numéro un. Bref, la tension est à son comble.

Russ Granik, le suppléant du commissionnaire de la NBA David Stern, est sur le point de dévoiler l’enveloppe avec le numéro 3 dessus. C’est… Denver qui sort. Tout se joue donc entre Cleveland et Memphis/Detroit. L’avant-dernière enveloppe contient le logo des Grizzlies, ce qui signifie que le pick #2 est transféré aux Pistons tandis que les Cavaliers – représentés par leur propriétaire Gordon Gund – récupèrent le gros lot, et donc le droit de drafter l’enfant du pays LeBron James.

La Loterie a rendu son verdict.

Lors de la mi-temps du match Nets – Pistons ce soir-là, LeBron James et Carmelo Anthony donnent une interview à Mike Tirico pour donner leurs impressions. Le premier fait déjà preuve d’une grande maturité malgré la pression qui l’entoure, alors que le second n’hésite pas à placer 2-3 vannes pour dire que la Loterie était truquée en faveur de Cleveland. Un joli moment pour ces deux phénomènes destinés à marquer la Grande Ligue de leur empreinte.

“J’étais juste heureux de pouvoir intégrer la ligue. J’étais presque certain d’aller à Detroit. Je pensais vraiment être sélectionné en numéro 2 après le choix de Cleveland de prendre LeBron.” – Carmelo Anthony

Un mois plus tard, lors de la grande soirée de la Draft, James filera évidemment à Cleveland avec le premier choix, mais Carmelo Anthony sera lui finalement sélectionné par les Nuggets avec le troisième. Les Pistons, titulaires du second pick et possédant déjà une équipe très compétitive, ont en effet misé sur le pivot serbe Darko Milicic, qui avait impressionné le management de Detroit le jour de la Loterie lors d’un workout à New York.

Une décision que les Pistons regrettent sans doute encore…