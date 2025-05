Superbe match cette nuit au Madison Square Garden, et des Knicks qui ont fait un grand pas vers la qualification pour les Finales de Conférence. Jalen Brunson a été impérial, Jayson Tatum s’est blessé, potentiellement gravement, bref le momentum a peut-être changé définitivement dans cette série…

Le Madison Square Garden is on fire, et les rues de New York risquent d’être animées dans les prochaines heures. Les Knicks viennent de battre Boston, pour la troisième fois de cette série, et font donc un grand pas vers des Finales de Conférence incroyablement étonnantes puisqu’ils pourraient y affronter les Pacers, qui mènent également 3-1, face aux Cavs.

Cette nuit ? Les Knicks ont tout d’abord laissé passer l’orage des tirs à 3-points adverses, en encaissant ces coups tout en s’évertuant à scorer de leur côté, histoire de ne pas se laisser distancer… comme dans les trois premiers matchs de la série.

Le match est engagé, et va prendre en deuxième mi-temps une proportion extraordinaire.

Jalen Brunson réalise un troisième quart-temps fabuleux avec 18 pions, Jayson Tatum lui répond et passe au quatrième quart-temps la barre des 40 points. Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges sont incroyables au relais de leur leader, Jaylen Brown et Derrick White ne sont pas mal non plus dans le même genre, et le Madison, si éteint lors du Game 3, rugit de nouveau quand les Knicks prennent sept points d’avance à quelques minutes de la fin, plus gros écart de la série en leur faveur, alors même qu’ils mènent 2-1 dans ladite série, incroyable stat s’il en est.

Malheureusement pour les Celtics, le coup de chaud des Knicks va correspondre à un énorme coup dur. Jayson Tatum qui s’écroule dans le money time et qui doit quitter le parquet sur une chaise, des images terribles qui ne laissent que peu de doutes quant la gravité de cette blessure, potentiellement située au niveau du tendon d’Achille.

Ce match était tout bonnement fabuleux, mais la sortie de JT sera le coup de grisou de trop pour Boston, qui abdique pour cette fois-ci et peut-être bien pour de bon au vu de la tournure des évènements. 3-1 Knicks, les Celtics ont peut-être perdu bien plus qu’un match ce basket cette nuit.