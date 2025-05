Jayson Tatum, victime d’une rupture du tendon d’Achille…?

Terribles images lors de la fin du match entre les Knicks et les Celtics. Alors qu’il était en train de faire du sale et à l’orée du money time, Jayson Tatum s’est écroulé. Et avec lui, potentiellement, le destin des Celtics cette saison.

Il était en train de leur faire la TOTALE.

42 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 steals, 2 contres, des tirs d’une difficulté inouïe. Puis l’effroi, à trois minutes de la fin du match.

C'est terrible, j'ai pas les mots.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2025

Y’a pas de choc, ça tourne très légèrement et pourtant il semble vraiment souffrir…

Faites que ce ne soit rien de grave 🙏🤞

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2025



Pas vraiment de choc, des appuis lourds, on est pas docteur mais le bas de la jambe a ramassé et si la cheville ne tourne pas c’est que le tendon d’Achille peut avoir pris cher. Au vu des cris et, ensuite, des larmes de Tatum sur le banc, peu de doutes quant au fait que le presque héros du match avait très mal et/ou très peur.

Jayson Tatum va passer des examens dans la foulée du match, il est sorti en chaise roulante de la salle 😣

Inquiétude maximale à Boston, on attend des nouvelles au plus vite…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2025



Une conclusion qui met un gros voile sur ce match pourtant fabuleux avant le drame, et qui pourrait donc changer énormément de choses dans cette fin de saison, alors que les Knicks mènent 3-1 et voient Boston trembler à l’autre bout du fusil. Finger crossed, mais ça ne sent pas bon.