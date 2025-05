Quatre et quatre font huit, le sel est bon pour le moral mais pas pour la santé, Jalen Brunson est un monstre quand la pression monte. C’est revérifié par nos soins, tout ce que vous venez de lire est vrai.

Cette nuit encore, Jalen Brunson a prouvé que, malgré la multitude de légendes présentes au Madison Square Garden, c’était bien lui le roi de New York en 2025.

Joueur le plus clutch de la saison, Jalen l’est aussi dans cette série, et cette nuit il a rajouté encore un peu plus d’eau à son chouette moulin…

39 points à 14/25 au tir dont 4/8 du parking, 7/9 aux lancers, 5 rebonds, 12 passes et une seule balle perdue en 40 minutes

Intraitable, à ras du sol mais tellement impossible à défendre. Puis, surtout, Jalen Brunson a été capable, encore une fois, de passer la seconde au moment le plus opportun du match. Cette fois-ci ce fut au troisième quart, avec une production tout bonnement monstrueuse compte tenu de la pression inhérente au moment.

Bien épaulé par un Mikal Bridges inspiré et un Karl-Anthony Towns agressif, Jalen Brunson a ensuite embrayé sur un dernier quart de patron, la difficulté inouïe de ses tirs ne faisant écho… qu’à la tristesse de voire son 1v1 Jayson Tatum se blesser et ainsi nous priver d’un duel iconique sur la fin de match…

Au final c’est une masterclass de plus pour le nouveau pape de la ville, avec, en sus, une qualif pour les Finales de Conférence qui commence à poindre à l’horizon. Quelle campagne de Playoffs pour Jalen Brunson, vraiment…

