Pour ce deuxième match de la soirée, les Warriors recevaient les Wolves pour se donner une chance d’y croire encore un peu. Pas de bol, Anthony Edwards, Julius Randle et les autres canidés en avaient décidé autrement. Golden State n’est pas en vacances, mais anticiper sur l’achat des billets d’avion ne sera pas du luxe, cqfd.

On va faire très simple, c’est au… troisième quart-temps que les Wolves ont mis le pied sur l’accélérateur, la main sur le volant, et sur le match. Vous êtes en train de vous demander si on va oser faire l’impasse sur TOUTE la première mi-temps ? Bien sûr que oui.

Car c’est bien beau tout ça, Jonathan Kuminga qui joue les leaders printaniers, mais c’est bien au retour des vestiaires que tout s’est joué cette nuit.

Un 39-17 TERRIBLE pour les Wolves, initié par un Anthony Edwards injouable au troisième quart-temps. Julius Randle reprend ensuite les travaux là où ils les avaient laissé à la mi-temps (19 points à la pause), et suite à un 17-0 infligé par la bande de Chris Finch à celle de Steve Kerr, on se dit alors que ça risque d’être très compliqué pour Golden State, et que la fin du match pourrait être aussi longue pour eux que pour nous. Et encore, eux, n’ont pas couvert la Lottery de la Draft sur TrashTalk.

DÉJÀ 28 POINTS POUR ANTHONY EDWARDS, IL EST EN TRAIN DE ROULER SUR LES WARRIORS 🥵

En effet, lors du dernier quart les Warrriors semblent éteints. La défense s’ouvre telle la Mer Rouge, le body language n’y est plus, et comme c’est arrivé quelques fois dans ces magnifiques Playoffs… une équipe est vaincue avant l’heure. Des Warriors qui vont finalement s’incliner 117-110 et partir jouer un Game 5 à Minneapolis avec un 3-1 Wolves qui ne laisse augurer rien de bon pour la suite de la série et donc de leur saison…

EH MAIS. C’est quoi ça, Golden State sérieux ?

Playoffs, saison en jeu sur un match à domicile ?

Et les Wolves trouvent des passes ouvertes sous le cercle mais genre GRATUITES ?

Wow, d’accord.

Trop de lacunes à l’intérieur, Jimmy Butler fatigué, et le fantôme de Stephen Curry bien trop présent. Face à une équipe qui monte en puissance comme les Wolves c’est léger, les Dubs ont payé pour le savoir et ont même entendu descendre quelques sifflets des tribunes du Chase Center, malgré un semblant de révolte apparu bien trop tard avec les remplaçants sur le terrain.

Comme les Pacers ou les Knicks à l’Est, les Wolves mènent 3-1 dans leur série, et pour le coup, cette domination ne souffre d’aucune forme de contestation.