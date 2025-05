Brook Lopez sur les tablettes des Warriors à la Free Agency ?

Libre en fin de saison, Brook Lopez pourrait attiser les convoitises sur le marché des agents libres. Les Warriors, notamment, se verraient bien faire venir l’intérieur de 37 ans.

Titulaire indiscutable chez les Bucks depuis 7 saisons, Brook Lopez va-t-il prendre un nouveau (et peut-être dernier) départ cet été ? Le frangin de Robin arrive au terme de son deal avec Milwaukee et compliqué de savoir quels sont ses plans à l’instant T.

Avec la grosse blessure de Damian Lillard, les Bucks pourraient avoir du mal à être compétitifs la saison prochaine et l’intérieur pourrait donc choisir d’aller jouer le titre ailleurs. Celui qui vient de fêter ses 37 ans sait qu’il n’a plus beaucoup de saisons s’il veut aller chercher un nouveau titre de champion NBA.

Cela tombe bien, les Warriors ne manque pas d’ambition et selon Bobby Marks d’ESPN, ils ont coché le nom de Lopez sur leurs tablettes. Sur les Playoffs 2025, on a pu voir que Golden State a souffert de l’absence d’un joueur de taille dans sa raquette. Si Kevon Looney peut rendre des services, ses limites offensives sont un problème.

Brook Lopez pourrait lui rendre de fiers services aux Warriors. Il demeure à 37 ans un solide défenseur, un protecteur de cercle et sa capacité à shooter de loin risque de plaire à Steve Kerr et à son staff, offrant ainsi de beaux boulevards à Jimmy Butler ou Stephen Curry. Cette saison, il tournait à 13 points, 5 rebonds et quasiment 2 contres par match. Il est aussi très fiable physiquement malgré son âge avancé, puisqu’il n’est pas descendu sous les 78 matchs au cours des trois dernières saisons.

Pour convaincre Brook Lopez de rejoindre San Francisco, les Warriors pourraient lui offrir leur Mid Level Exception durant la Free Agency. Outre la compétitivité des Dubs, Lopez pourrait être tenté par l’aspect géographique, lui qui est originaire de Californie et qui a notamment fait ses études à Stanford, non loin de… San Francisco.

Source texte : Bobby Marks / ESPN