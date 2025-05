Playoffs 2025 : Boston, New York, Denver, OKC, qui va passer ? Apéro TrashTalk

Nouvel apéro TrashTalk spécial Playoffs 2025 avec deux demi-finales qui doivent encore nous livrer leurs vérités. Boston vs New York à l’Est, OKC vs Denver à l’Ouest, plus que deux billets à distribuer pour les Finales de Conférence.

On y est, et la tension sera palpable tout au long du weekend. Dans l’Est, un Game 6 monumental nous attend au Madison Square Garden entre les Knicks et les Celtics. Mais est-ce que New York arrivera à finir le job proprement ? Dans la côte Ouest, le Thunder a fait l’erreur de redonner un peu de vie aux Nuggets. De quoi le regretter au Game 7, ou est-ce que SGA et sa bande vont enfin se qualifier ? C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !