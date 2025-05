Les Nuggets aiment ça, alors les Nuggets y retournent. On aura un Game 7 dimanche entre Denver et OKC, après ce match 6 maitrisé par Nikola Jokic et son armée. Quelle série, quels Playoffs, quelle vie.

Superbe match des Nuggets cette nuit à la Ball Arena. Altitude ou pas altitude, les joueurs de David Adelman ont complètement étouffés ceux de Mark Daigneault, et s’offrent donc un incroyable Game 7 à venir, dimanche soir dans l’Oklahoma.

T’es malade, t’attends la dernière heure avant le match pour prendre la décision de jouer.

Et c’est uniquement prévu les premières minutes, pour se tester avant de faire un choix définitif pour la suite.

Avec un Jamal Murray finalement présent malgré quelques doutes quant à sa participation, les Nuggets ont fait absolument tout ce qu’il fallait faire pour gagner un match couperet. S’appuyer sur un duo de leaders (Jamal et le Joker), compter sur de vrais lieutenants (première mi-temps magnifique de Christian Braun, Aaron Gordon toujours utile), et voir émerger un héros improbable : Julian Strawther.

Et ça, j’ai adoré côté Nuggets.

Julian Strawther qui prend feu ? Vas-y, filez lui les ballons les gars.

Un superbe run en fin de deuxième quart pour recoller à un Thunder qui prenait un peu trop ses aises, de nouveau un gros passage au troisième avec de très bonnes minutes sans Nikola Jokic, on sait que c’est l’un des points importants dans cette série. En face le Thunder fait face à quelques démons cette nuit, notamment la maladresse de Jalen Williams et la gestion des fautes de Shai Gilgeous-Alexander, poussé par un Mark Daigneault peu inspiré de prendre sa quatrième peu avant… la mi-temps.

Julian Strawther on fire, Peyton Watson imposant en défense et le retour des patrons en fin de match, dans une ambiance suffocante. On aura notre Game 7, le deuxième pour les Nuggets dans ces Playoffs, et un rendez-vous déjà immanquable pour dimanche soir, 21h30. On vous avait déjà dit que ces Playoffs étaient incroyables ?