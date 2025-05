Jalen Williams, un match complètement raté… au pire moment

Face aux Nuggets, Jalen Williams s’est complètement troué. Un match catastrophique, avec seulement 6 points à 3/16 au tir. Pire qu’un raté personnel, sa rencontre a carrément plombé son équipe, avec des shoots importants ratés dans des moments cruciaux. Il faut pourtant vite se remobiliser, car il y a un Game 7 ce dimanche.

Jalen Williams va certainement mal dormir. Et pour cause, sa rencontre face aux Nuggets a tout d’un naufrage individuel. Une soirée terrible durant laquelle il n’a jamais réussi à prendre en rythme. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé, puisqu’il termine à 3/16 au tir, soit le plus haut total de shoots tentés côté Thunder. À égalité avec Shai Gilgeous-Alexander, qui termine lui à 32 points.

Jalen Williams, un trou d’air au pire moment.

🔹6 points, 3/16 au tir (!!)

🔹7 rebonds

🔹10 passes

🔹3 interceptions

🔹1 contre

J-Dub s’est complètement raté dans ce match. Oui, il y a eu du travail sur le reste du jeu, mais les tirs manqués ont vraiment plombé OKC.

Il sera… pic.twitter.com/WvzkrXmCwl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2025

Il s’est toutefois illustré dans les autres aspects du jeu, avec de belles passes et de l’activité défensive. Malheureusement, dans une équipe du Thunder qui n’a pas pu compter sur un Luguentz Dort précis. Alex Caruso et Cason Wallace ont compensé dans un premier temps, mais il aurait fallu un J-Dub plus adroit pour aider l’effort global. Si son équipe a souvent manqué de rythme, il a symbolisé cela puissance 10.

Obligation de se remettre la tête à l’endroit d’ici dimanche, car l’échéance à venir n’est pas moins qu’un Game 7, un rendez-vous capital dans lequel le Thunder joue sa saison. Et qui devra être bien géré par tout le monde.