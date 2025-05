Jamal Murray, un grand match malgré la souffrance : 25 points… en étant malade

Jamal Murray ne savait pas, jusqu’à une heure du match, s’il allait pouvoir jouer. Malade, il a convenu avec David Adelman d’essayer de jouer pendant les premières minutes et de jauger. Au final ? Un pari gagnant, car le compère de Nikola Jokic a proposé une prestation remarquable : 25 points, 8 rebonds, 7 passes à 9/19 au tir !

Bon, Jamal Murray n’aura pas non plus le monopole du Flu Game, le concept étant déposé et verrouillé par un joueur ayant plutôt pas mal brillé dans les années 90 chez les Bulls. Toutefois, malgré la douleur visible à de nombreuses occasions lors de ses passages sur le banc, Murray a proposé un match de haut niveau qui a non seulement permis aux Nuggets de l’emporter, mais de les placer sur les bons rails dès l’entame.

T’es malade, t’attends la dernière heure avant le match pour prendre la décision de jouer.

Et c’est uniquement prévu les premières minutes, pour se tester avant de faire un choix définitif pour la suite.

Ton premier tir : pic.twitter.com/DntDa7M6dg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2025

Il n’a jamais vraiment été en difficulté dans la rencontre, ce qui aurait pu être plutôt censé du fait de sa situation physique. D’ailleurs sa performance est exactement dans la moyenne de ses matchs éliminatoires. Remarquable.

Les images de Jamal Murray en souffrance pendant le match, car malade.

Il a quand même décidé de jouer, car l’enjeu était trop important. Et ça donne 25 points, 8 rebonds, 7 passes à 9/19 au tir.

Maladie ? Connait pas. pic.twitter.com/zSQzQvbkX6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2025



Il faudra surfer sur cette belle dynamique ce dimanche, lors d’un Game 7 décisif. Rendez-vous à 21h30, en fin de weekend !