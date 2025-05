Série magnifique entre les Nuggets et le Thunder, sur fond de lutte de MVP’s en puissance. Ce soir celui qui en a déjà trois se battra face à celui qui devrait bientôt en avoir un… pour offrir à son équipe un délicieux Game 7. A table !

Oklahoma City Thunder (1) – Denver Nuggets (4) : 3-2

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets , 119-121

Oklahoma City Thunder – Game 2 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets, 149-106

– Game 3 : Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 113-104

– Oklahoma City Thunder Game 4 : Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder , 87-92

– , 87-92 Game 5 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets, 112-105

Cinq matchs dans cette série, et à un bmow-out près… rien que des masterclass. Du game winner d’Aaron Gordon, de la perf sensationnelle de Nikola Jokic et/ou Shai Gilgeous-Alexander, un statement défensif du Thunder, de la prolongation, du role player qui explose, du suspense… bref la série de fou par excellence.

Ce soir dans les hauteurs du Colorado, les Nuggets auront une dernière occasion de montrer à leur public qu’ils peuvent regarder la meilleure équipe de la saison les yeux dans les yeux. Ce fut le fois quatre fois sur cinq dans cette série et, malgré un roster réduit, tant que l’ogre Nikola Jokic sera dans les parages il semble safe d’avancer que Denver ne sera pas mort.

Résilience, génie et talent pour le Joker, des lieutenants capables de vous faire gagner en Playoffs (Jamal Murray, Aaron Gordon et Yolo Westbrook), et donc toutes les raisons d’espérer pour les fans des Pépites, même si côté Thunder on aimerait souffler un peu en attendant la suite, en remportant ce Game 6 pour s’éviter la moindre sueur inutile.

Un seul match ce soir, les bons bails ça, alors rendez-vous à 2h30 pour voir ce sixième duel entre les Nuggets et le Thunder, entre les deux meilleurs joueurs de la saison. Le genre de rendez-vous pour lequel on met une chemise, carrément.