Après l’élimination des Warriors face aux Wolves la nuit dernière (4-1), Draymond Green a tenu à rendre hommage à l’ensemble de l’équipe de Minnesota, qu’il considère comme un candidat crédible au titre NBA.

“Si on avait eu Stephen Curry, on aurait gagné la série.”

C’est un refrain qu’on entend pas mal du côté de San Francisco depuis l’élimination des Warriors, notamment de la part du propriétaire de la franchise Joe Lacob. Mais ne comptez pas sur Draymond Green pour emprunter cette voie-là. Blessure de Curry ou pas, la grande gueule de Golden State ne veut rien retirer aux Wolves.

“Les blessures font partie du jeu. On a gagné des titres quand certains joueurs se sont blessés. Bien sûr, Steph nous a manqué, c’est évident, mais je ne vais pas insister là-dessus, ça diminuerait la portée de leur victoire. Ils sont qualifiés, félicitations à eux, ils nous ont battus, point barre.” – Draymond Green

Oui, les Loups ont eu de la réussite mais ils méritent leur qualification en finales de conférence, la deuxième de suite pour eux. Et non seulement ils méritent leur qualification, mais surtout ils peuvent aller encore plus loin selon Draymond.

“Ils ont une vraie chance (de gagner une bague, ndlr.). Quand vous avez deux joueurs aussi dynamiques (Anthony Edwards, Julius Randle), et toutes ces autres pièces : Naz (Reid) qui sort du banc, Jaden (McDaniels) est un super jeune joueur, Rudy (Gobert) a été quatre fois Défenseur de l’Année, Mike Conley avec son expérience, Donte (DiVincenzo) qui est partout, qui défend et qui shoote, Alexander-Walker… Ils ont beaucoup de pièces. Ce n’est pas juste un ou deux gars, ils ont une vraie équipe.”

Joli hommage de la part de Draymond Green, pas du genre à se cacher derrière une blessure pour expliquer une défaite. D’autant plus que Minnesota semblait tout à fait capable de gagner cette série même avec Stephen Curry sur le terrain.

Les Wolves sont l’une des équipes les plus profondes, complètes, physiques et athlétiques de la NBA. Avec Anthony Edwards en jeune superstar, Julius Randle qui joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, et un collectif qui tourne à plein régime au meilleur moment, il y a de quoi avoir de grosses ambitions pour les Wolves.

Oklahoma City et Denver sont prévenus.

Source texte : conférence de presse d’après-match

Could the Timberwolves go the distance to win their first-ever NBA title? 👀 pic.twitter.com/ek4cEdtzkf

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 15, 2025