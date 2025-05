Les Warriors viennent d’être sèchement battus par les Timberwolves en demi-finales de conférence sur le score de 4-1. Joe Lacob, propriétaire de la franchise, reste convaincu qu’avec Stephen Curry en bonne santé, le résultat n’aurait pas été le même.

Malheureusement, Golden State a dû faire sans son maître à jouer à partir du Game 2 de cette série face à Minnesota. En effet, le Chef s’est blessé aux ischios-jambiers lors du Game 1 et son absence a été fatale. Absence qui devait être d’une semaine environ, mais le meneur n’a même pas eu le temps de revenir puisqu’Anthony Edwards et ses potes ont plié l’affaire en 5 matchs, comme face aux Lakers.

Sans Steph, c’est tout le collectif des Dubs qui a vacillé. Les Jimmy Butler, Draymond Green, Jonathan Kuminga ou encore Brandin Podziemski n’ont rien pu faire pour lutter face à Minny. De son côté, le proprio des Warriors, Joe Lacob, est intimement persuadé que l’issue n’aurait pas été la même avec le meilleur artificier de l’histoire en tenue et en bonne santé.

“C’est décevant… J’espérais vraiment que l’on fasse durer cette série plus longtemps… Je suis sûr que si on avait eu Stephen Curry, on aurait remporté cette série.” – Joe Lacob, propriétaire des Warriors

Le proprio s’est interrompu, par peur de manquer de respects à ses bourreaux, mais a finalement lâché les chevaux. Une déclaration somme toute assez audacieuse, surtout au vu du niveau affiché par les Timberwolves depuis le début de ces Playoffs. Les Dubs sont la deuxième équipe écartée en cinq matchs par les Loups, et Ant-Man a encore une fois été infernal. On veut bien entendre qu’avec Steph, la tâche aurait été plus corsée, mais de là à l’affirmer aussi sereinement, il n’y a qu’un pas difficile à franchir.

Quoi qu’il en soit, Stephen Curry ou pas, m’en bats les couilles le Community Manager des Wolves devrait encore une fois s’en donner à cœur joie sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le chambrage. Les Lakers en ont fait les frais et c’est maintenant au tour des Warriors.

Source texte : The Athletic