Touché aux ischios lors du Game 1 face aux Wolves la nuit dernière, Stephen Curry n’a pas pu terminer la rencontre. Il manquera sans surprise la deuxième manche demain, et malheureusement bien plus encore…

Le coach des Warriors Steve Kerr l’avait dit tout de suite après le Game 1 : “Nous nous attendons à ce que Stephen Curry soit absent pour le Game 2”. C’est désormais confirmé.

Comme l’indique l’insider Shams Charania (ESPN), Curry souffre d’une contracture aux ischios qui va l’obliger à rester sur la touche, pour le match de demain mais pas que. Shams parle d’une absence d’une semaine minimum.

Les Warriors vont jouer les Wolves ce jeudi, ce samedi, lundi prochain et ensuite mercredi. Si l’on se base sur cette timeline, on ne devrait pas revoir Steph jusqu’au Game 5 minimum…

The Warriors expect Stephen Curry to miss at least one week with the Grade 1 left hamstring strain, sources tell ESPN. An exact return will be based on how their All-NBA guard responds to rehab with his first muscle strain. https://t.co/PWhFWz2sEQ

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2025

Les blessures aux ischios, malheureusement ça ne pardonne pas.

On a vu à quel point Stephen Curry (37 ans) était gêné dans sa mobilité dans le Game 1 quand il s’est blessé, et on sait qu’on ne peut pas forcer sous peine de se claquer complètement, ce qui serait synonyme de six bonnes semaines d’absence (source : expérience de l’auteur).

Bref, les Warriors vont devoir se débrouiller sans leur superstar pendant quasiment tout le reste de la série contre Minnesota. Peuvent-ils s’appuyer sur leur collectif pour réaliser l’exploit face aux Wolves ?

Source texte : Shams Charania

Wah…

Ça parle de une semaine d’absence potentielle pour Curry. Et minimum.

Blessure à la cuisse à cet âge là… c’est chaud. Énorme coup dur pour les Warriors. https://t.co/4qPRH4xADO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Plausible pour un Game 6 ou Game 7, c’est tendu… c’est même pas certain.

Va falloir Strength in Number de malade, les Wolves n’ont aucune excuse après un Game 1 désastreux ils doivent prendre les commandes de la série sur les prochains matchs. https://t.co/eoxIEPsont

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025