Cette nuit, Stephen Curry n’a joué que 13 minutes face aux Minnesota Timberwolves avant de sortir pour une blessure à l’ischio-jambier. Même si elle ne semble pas excessivement grave aux premiers abords, Shams Charania parlant de “tension”, le meneur de jeu manquera sûrement le Game 2 ce jeudi.

Une hiérarchie claire s’est créée dans le vestiaire des Golden State Warriors ces dernières semaines. Stephen Curry est Batman, Jimmy Butler est Robin et Buddy Hield joue au Alfred par moments. Cette nuit, tout a été bousculé. Après la blessure du meneur de jeu, c’est l’arrière des Bahamas qui a pris le match en main. En conférence de presse, il a déclaré, plein d’humour : “j’ai été Batman aujourd’hui, j’ai sauvé la situation.”

Et il risque de devoir embrasser ce rôle, ou au moins celui de Robin, un petit peu plus longtemps. Si Stephen Curry semble avoir évité la déchirure et souffrir “simplement” d’une tension à l’ischio-jambier, Steve Kerr n’a pas joué l’optimisme après la rencontre :

“Nous nous attendons à ce que Stephen Curry ne soit pas présent jeudi [pour le Game 2]. C’est difficile de l’imaginer, avec son ischio-jambier. Nous allons devoir parler de la manière dont nous allons trouver du scoring.”

Steve Kerr said Warriors are operating under assumption Steph Curry will miss Game 2 at least. Here he is on how they’ll have to reset without him. pic.twitter.com/1CfC6Oa9vM

— Anthony Slater (@anthonyVslater) May 7, 2025

Jimmy Butler a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de battre les stars des Minnesota Timberwolves avec des joueurs “de seconde zone”. C’est une mission qu’il prendra certainement très à coeur jeudi.

Cette saison, sans Stephen Curry, les Golden State Warriors ont été plutôt performants avec sept victoires en 12 matchs. Depuis l’arrivée de l’ailier, ce bilan est moins bon avec un seul succès en trois occurrences.

Source texte : Anthony Slater