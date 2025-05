Scène insolite cette nuit lors du Game 1 opposant les Wolves aux Warriors : Buddy Hield a dû rejoindre les vestiaires en tout début de match après s’être rendu compte qu’il avait enfilé le mauvais short. Un génie !

On joue depuis une minute dans ce Game 1 entre Minnesota et Golden State.

Les Warriors ont la possession mais Buddy Hield commence à parler à l’arbitre, qui arrête le jeu. Personne ne comprend ce qui se passe. L’arrière de Golden State montre alors son short en rejoignant le banc de son équipe, pour indiquer que ce n’est pas le bon. Hield rejoint ensuite les vestiaires pour se changer sous un mélange de sifflets et de sourires de la part du public de Minnesota.

Les Warriors sont obligés de prendre un temps-mort tout en étant sanctionnés d’un “delay of game”, et le match reprendra deux minutes plus tard. Cette fois-ci avec un Buddy Hield qui possède le bon short.

Ah, et si vous l’aviez manqué à cause de la dinguerie à Cleveland :

Sachez que le début de Wolves – Warriors a été retardé car Buddy Hield avait mis le mauvais short 😭😭😭pic.twitter.com/vh6bqHe0gY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Buddy Hield had on the wrong shorts to start the game and had to run to the locker room to change causing a delay of game 😅 pic.twitter.com/5BMBJu9qFP

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 7, 2025

Buddy Hield a fait marrer tout le monde (ou presque) en ce début de match… avant de faire pleurer les fans des Wolves. Déjà auteur d’un énorme Game 7 à Houston, l’autre sniper de la Baie a planté 24 points en l’absence de Stephen Curry pour aider Golden State à l’emporter.

Source texte : ESPN