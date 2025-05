Les Minnesota Timberwolves se sont inclinés lors du Game 1 face aux Golden State Warriors, malgré la blessure rapide de Stephen Curry. Chris Finch n’a pas apprécié la prestation d’Anthony Edwards, son leader, et n’a pas hésité à le faire savoir en conférence de presse.

La ligne statistique d’Anthony Edwards n’est pas représentative de sa performance lors de ce Game 1 des demi-finales de Conférence. 23 points, 14 rebonds et 3 interceptions, c’est plutôt propre, mais ça ne montre pas la première mi-temps galère vécue par l’arrière.

À la pause, les Timberwolves étaient déjà menés 44 à 31, en grande partie “à cause” de la panne d’adresse du leader de l’effectif. 1 point, à 0/8 au tir et un body-language pas franchement positif. Chris Finch, le coach de Minnesota n’a pas apprécié et a challengé son joueur en conférence de presse après la rencontre :

“Tout commence avec Ant (Edwards). J’ai trouvé qu’il a eu du mal et qu’on avait pu voir sa lumière s’éteindre pendant un moment. Lorsque tu es le leader de l’équipe, tu dois aller sur le terrain et donner le ton. Si les tirs ne rentrent pas, tu dois garder une énergie positive. Si je dois parler aux joueurs de l’importance d’avoir la bonne énergie lors d’un Game 1 de demi-finales de Conférence, alors nous ne sommes pas sur la même page.”

“You’re the leader of the team and you’ve gotta come out and set the tone.”

Anthony Edwards est un joueur qui marche à l’orgueil, à la réaction et en utilisant ces mots, Chris Finch sait exactement ce qu’il fait. En critiquant le côté compétiteur de son arrière, il souhaite créer un monstre pour le Game 2. Les Minnesota Timberwolves seront les immenses favoris de cette rencontre puisqu’ils la disputeront, à nouveau, à domicile et que Stephen Curry devrait être absent. Ils n’ont pas le droit de s’incliner.

Ant-Man a prouvé en deuxième mi-temps qu’il avait su rebondir, mais pas suffisamment pour offrir la victoire aux siens. Il faudra qu’il soit concerné dès le premier coup de sifflet des rencontres suivantes si son équipe veut avoir la moindre chance. Après Kevin Durant, Devin Booker, Nikola Jokic, LeBron James et Luka Doncic, il souhaite ajouter les stars des Golden State Warriors à son tableau de chasse en Playoffs.

Source texte : NBATV