Les Pacers ont réalisé un énorme braquage cette nuit à Cleveland pour remporter le Game 2. Le genre de braquage qu’on voir très rarement au stade des Playoffs NBA… sauf avec Indiana.

Les Pacers étaient menés 119-112 par les Cavaliers dans la deuxième manche à Cleveland, avec seulement 48 secondes à jouer. On se disait alors que les carottes étaient cuites et que les Cavs allaient égaliser dans la série.

Faux.

Aaron Nesmith a sonné la révolte avec un putback sur lancer-franc raté, puis une faute offensive provoquée sur Donovan Mitchell. Pascal Siakam a ensuite inscrit un lay-up pour ramener Indiana à -3. En sortie de temps-mort, Cleveland a fait n’importe quoi derrière, Andrew Nembhard interceptant le ballon sur une remise en jeu. Et puis c’était au tour de Tyrese Haliburton de faire son show : lancer-franc marqué, rebond offensif sur lancer raté, game-winner à 3-points.

120-119 Indiana, merci au revoir.

Me refais le film de la nuit là.

Sachez donc que les Pacers, durant les Playoffs 2025 :

🔹Sont à 2-0 dans des matchs où ils étaient menés de 7 à moins d’1 minute 30 de la fin du match.

🔹Le reste de la NBA est à 1-384, sur les 20 dernières années.

C’est… INVRAISEMBLABLE. pic.twitter.com/PAAo19vtBm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Revenir d’un -7 avec une minute à jouer dans un match de Playoffs, c’est le genre de comeback qu’on voit une fois tous les 36 du mois, sauf que les Pacers l’ont fait… deux fois en deux semaines.

Rappelez-vous au tour précédent contre les Bucks, au Game 5. Indiana était mené de sept points avec 40 secondes à jouer avant de réaliser une remontada improbable, ponctuée par un game-winner d’Haliburton (déjà) et une jolie embrouille avec Giannis Antetokounmpo.

Last week the Pacers came back in the final minute vs. the Bucks, today Hali and Indy did it AGAIN 🤯 pic.twitter.com/Fz6atKxpVU

— Yahoo Sports (@YahooSports) May 7, 2025

On peut dire beaucoup de choses sur les Pacers et la réussite qu’ils rencontrent à travers les blessures de leurs adversaires, mais il y a une chose qu’on ne peut pas leur enlever : Indiana est une magnifique équipe qui ne lâche jamais rien et qui sait arracher les matchs serrés. Les Pacers ne sont désormais plus qu’à deux victoires d’une nouvelle finale de conférence, la deuxième de suite.

Au bout d’un moment, ce n’est plus qu’une question de chance hein…