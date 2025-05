Hier, en marge du match exceptionnel de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le FC Barcelone, notre Thierry Henry national n’a pas fait que parler de foot. Il a aussi tenu à rendre hommage à Gregg Popovich, le légendaire coach des Spurs qui vient d’annoncer sa retraite. La preuve que l’impact de Coach Pop a largement dépassé les frontières du basket.

Très pote avec Tony Parker depuis de longues années, Titi a eu la chance de côtoyer Coach Pop à plusieurs occasions. Et il en garde de très beaux souvenirs.

Pour ceux qui n’y connaissent pas grand-chose au ballon rond, sachez qu’Alex Ferguson était le coach emblématique de Manchester United pendant quasiment 30 ans (1986-2013), remportant deux fois la Ligue des Champions au passage. Depuis son départ, ManU a très clairement décliné, on souhaite un destin différent aux Spurs de Victor Wembanyama.

Thierry Henry a ensuite tenu à remercier Coach Pop pour tous les conseils qu’il a pu recevoir de la part de l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA.

“Il m’a donné beaucoup de conseils, sur comment être un leader et avoir les clés de l’équipe. J’ai discuté avec lui sur comment il gérait l’équipe quand Tim Duncan était le pilier, avant que Tony n’atteigne un certain niveau. Je voulais savoir comment il gérait Tony, Ginobili et Tim Duncan. On a beaucoup parlé de ça, il était toujours disponible pour discuter. C’est juste un super gars.

J’ai vu son t-shirt l’autre jour, je souhaite le meilleur à El Jefe.”