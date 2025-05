Le second tour vient à peine de commencer, pourtant ces Playoffs NBA 2025 sont déjà en train de marquer les esprits. Bien loin de certaines campagnes ennuyantes, cette année on a le droit à tout : surprises, drama, trashtalking, du vrai “Playoffs Basketball”. Retour sur tout ce qui rend cette édition 2025 aussi passionnante à suivre.

Le fameux “Playoffs Basketball”

Tout au long des dernières saisons, que ça soit sur les réseaux ou sur les plateaux TV américains, on a souvent entendu que la Ligue et ses joueurs étaient devenus trop soft, que tous les joueurs étaient copains et que donc, ce n’était plus intéressant à suivre. Impossible de faire ce reproche à ces Playoffs. Le basket physique, rugueux, défensif comme on l’aime, est de retour, et même si on frôle parfois les limites (coucou Draymond), qu’est-ce que ça fait du bien de retrouver autant d’intensité.

Surtout que cette intensité, elle est physique, mais aussi verbale. De Jimmy Butler qui insulte Dillon Brooks de termes qu’on ne peut pas écrire ici, à Anthony Edwards qui reprend le gimmick “Lakers in 5” pour troller l’entièreté de Los Angeles, on a eu droit à du trashtalk all-time jusque-là et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Mais surtout, on a simplement eu de la pure qualité de jeu. La série Nuggets – Clippers en est le parfait exemple malgré un Game 7 plutôt décevant. Nikola Jokic n’a pas arrêté de dresser les louanges de ces confrontations avec les Clips, à raison. Et vu le début de second tour auquel on a droit, on va encore se régaler.

Nikola Jokic:

“If you’re a basketball fan, I think this is the best basketball you can watch” pic.twitter.com/48ioWmJo7p

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) April 22, 2025

Peu de blessures

Le timing n’est peut-être pas le meilleur au vu de l’hécatombe que sont en train de vivre les Cavs, et de la blessure aux ischios de Stephen Curry. Mais globalement, sur ces Playoffs 2025, les stars sont bien là et presque toutes disponibles pour chacun des matchs.

Nos deux candidats MVP (Jokic et Shai Gilgeous-Alexander) sont en forme et s’affrontent dans un gros duel à distance, l’armada des Celtics est de retour au complet (chose assez rare cette année). Enfin on a même eu le droit à une série complète de Kawhi Leonard sans aucune blessure, et ça, ça n’a pas de prix.

On va maintenant croiser les doigts pour ne pas curser ce reste de Playoffs. Que les dieux du basket fassent en sorte que les Cavs récupèrent tout le monde, que Stephen Curry puisse revenir au plus vite, et que personne d’autre ne soit touché sur le chemin. C’est optimiste mais sait-on jamais.

Les Playoffs 2025…pic.twitter.com/lyhk54domK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Du pur storytelling

Ce dernier point va rejoindre un peu le premier sur le côté rivalité, mais ces Playoffs 2025 nous ont offert et vont continuer de nous offrir tellement d’histoires à suivre. Les jeunes Rockets face aux vieux briscards des Warriors, Cleveland et OKC en démonstration quasi all-time au premier tour, Rudy Gobert qui prend sa revanche sur Luka Doncic. Rien qu’avec les affiches, on pouvait saliver, mais ce qu’elles ont donné au final nous a encore plus régalés.

There’s been four 20-point comeback wins this playoffs, the most in a single postseason in the play-by-play era (since 1997).

Thunder: down 29 in Memphis in Game 3

Pacers: down 20 vs Milwaukee in Game 5

Knicks: down 20 in Boston in Game 1

Pacers: down 20 vs Cleveland tonight

— Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) May 7, 2025

Là on parle de scénarios globaux, mais même au sein d’un même match, on a parfois pu assister à des retournements de situations que même Hitchcock n’aurait pas osé. Comment ne pas parler des Pacers dans ce cas-là. Par deux fois mené de 7 points dans la dernière minute, Indiana a réussi le braquage à chaque occasion. Dans cette situation sur les 20 dernières années, une seule autre équipe a réussi ce coup… pour 384 échecs ! C’est dire la rareté de ce qu’on est en train de voir. Et comment ne pas parler d’Aaron Gordon, auteur de deux game-winners en deux semaines ?!

Enfin, pour finir sur toute cette réflexion, et le début du second tour va illustrer le propos : les surprises et les upsets sont au rendez-vous. Sur les quatre séries de demi-finales de conférence, toutes les équipes à l’extérieur ont gagné le premier match, Une grande première dans l’histoire de la Grande Ligue. Avant ça on a eu les Warriors septièmes qui battent les Rockets deuxièmes, les Wolves sixièmes qui se paient la tête des Lakers troisièmes. En somme, rien n’est sûr, tout peut se passer, et franchement qu’est-ce que c’est plaisant. La parité est à son summum en NBA !

Et avec cette victoire, c’est donc officiel :

1ÈRE FOIS DE L’HISTOIRE que les 4 ÉQUIPES jouant à l’extérieur remportent le Game 1 des demi-finales de Conférence !

Les Playoffs 2025, le divertissement 🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/ByX3IgBuAx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Conclusion

Des Playoffs aussi spectaculaires, imprévisibles et tout simplement excitants, cela fait un moment qu’on n’avait pas vu ça. À une époque où certains “experts” et “analystes” (les guillemets sont importants) passent leur temps à dézinguer l’état actuel de la NBA, regarder ces franchises et ces joueurs leur donner tort match après match, c’est RÉ-GA-LADE. Et le public est plus que réceptif.

Alors que les audiences TV aux US ont pas mal fait parler cette saison, tous les indicateurs sont en hausse sur ce début de Playoffs : 6% de spectateurs en plus sur les chaînes nationales (ESPN, ABC et TNT) par rapport à l’année dernière, les plateformes d’ESPN qui augmentent leur fréquentation de 14% (deuxième plus gros gain de l’histoire), le Match 7 entre Warriors et Rockets qui devient le Game 7 d’un premier tour le plus suivi sur le câble depuis 2009 (6,6 millions de téléspectateurs).

Mais où sont passés ceux qui annonçaient la mort de la Ligue ?

NBA First Round Ratings:

📈 3.7M (ABC, ESPN, and TNT), +6% from 2024.

⬆️ 14% on ESPN platforms, second-most ever.

🌁 6.6M for Rockets–Warriors G7 on TNT, most-watched first round G7 on cable since 2009.

Added note: The most-viewed player on NBA Social? Anthony Edwards.

— Colin Salao (@colincsalao) May 6, 2025

Alors mesdames et messieurs, balayons la négativité qui nous entoure d’un revers de main. Le Basketball est un sport extraordinaire, et ces Playoffs 2025 nous prouvent qu’il continuera de l’être pendant encore longtemps. Sorry les haters.