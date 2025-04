Jimmy Butler à Dillon Brooks : « T’es une merde, et une p*** »

Sans surprise, le Game 4 entre les Warriors et les Rockets a une nouvelle fois fait de grosses étincelles cette nuit. En particulier entre Jimmy Butler et Dillon Brooks. Pendant et après le match, “Playoffs Jimmy” n’a pas hésité à dire tout haut ce que tout le monde savait déjà.

C’était l’une des (nombreuses) séquences marquantes du Game 4 cette nuit.

En fin de première mi-temps, Jimmy Butler a envoyé des mots doux à l’oreille de Dillon Brooks, qui s’est bien marré en retour.

Juste après cette interaction très sympathique (suite à un lancer-franc de Tari Eason), Butler et Brooks se sont frités, provoquant la chute du second. Vous l’avez compris, ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble.

“Enregistrez bien ça : je n’aime pas Dillon Brooks” a déclaré Butler après le match. “Ce n’est pas fun du tout. Je suis un gros compétiteur, lui aussi c’est un gros compétiteur, mais il n’y a rien de fun là-dedans.”

Rien de fun peut-être, mais en tout cas cette embrouille avec Dillon Brooks semble avoir transcendé Jimmy Butler, au vu de la superbe deuxième mi-temps qu’il a réalisée. On l’a vu plusieurs fois par le passé : chauffer “Playoffs Jimmy” n’est pas vraiment une bonne idée, et Brooks l’a appris à ses dépens cette nuit. “Des gens ont commencé à parler” a déclaré Butler pour expliquer sa montée en puissance, en faisant référence à son ami Dillon.

Auteur de 27 points, 5 rebonds et 6 passes en 40 minutes, Jimmy Butler a fait un retour en mode “Warrior” pour porter Golden State vers un avantage de 3-1 dans la série. Comme un symbole, c’est Dillon Brooks qui a fait la faute sur Butler en fin de match, permettant à ce dernier de rentrer trois lancers-francs décisifs (puis deux autres derrière).

Bref, le dernier mot était pour Jimmy Butler. Comme souvent en Playoffs.

