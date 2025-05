Jrue Holiday remporte le NBA Social Justice Award

Les Playoffs NBA continuent d’avancer et la Grande Ligue continue de distribuer ses récompenses de fin de saison. Pas forcément le plus connu, le NBA Social Justice Award récompense le joueur qui s’est le plus/mieux impliqué dans sa communauté. Pour la saison 2024-25, c’est Jrue Holiday qui remporte la palme.

Quelques jours après avoir été élu Joueur le plus fair-play de NBA, Holiday remporte donc une deuxième récompense.

La Ligue a annoncé la nouvelle ce mercredi. Jrue faisait partie des finalistes avec Bam Adebayo (Heat), Harrison Barnes (Spurs), Chris Boucher (Raptors) et C.J. McCollum (Pelicans).

The 2024-25 NBA #SocialJusticeChampion is… Jrue Holiday!

Holiday will receive the Kareem Abdul-Jabbar Trophy for his efforts to drive economic empowerment through philanthropy and creative capital deployment.

$100K to be donated to the Jrue and Lauren Social Impact Fund (JLH… pic.twitter.com/oNuYwnV5vR

— NBA (@NBA) May 7, 2025

Mis en place en 2021, à une période où la question de la justice sociale était sur toutes les lèvres après le drame George Floyd, le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Trophy récompense les joueurs qui s’impliquent dans leur communauté pour combattre les inégalités.

Jrue Holiday, en compagnie de sa femme Lauren, se sent concerné par ces questions depuis de longues années, remontant à la période où Jrue était encore à la Nouvelle-Orléans. La preuve, il fait partie de la National Basketball Social Justice Coalition, qui rassemble plusieurs membres de la Ligue avec comme objectif premier de lutter contre les injustices sociales.

Lors de la saison 2024-25, le joueur des Celtics a notamment apporté son soutien aux familles affectées par les terribles incendies de Los Angeles (ville natale de Jrue) il y a quelques mois. Jrue Holiday – à travers sa fondation (JLH Fund) – a aussi soutenu financièrement des entrepreneurs de Boston issus de communautés sous-représentées (jusqu’à 100 000 dollars de subventions). Des initiatives parmi d’autres !

Jrue Holiday est le cinquième joueur à remporter le trophée Kareem Abdul-Jabbar, après Carmelo Anthony, Reggie Bullock, Stephen Curry et Karl-Anthony Towns.

Source texte : NBA