Après les “We Believe” Warriors, voici les “We Believe” Nuggets

Ce soir, les Nuggets ont l’occasion de prendre un avantage de 2-0 en demi-finale de conférence sur le Thunder, qui a remporté 68 matchs durant la saison régulière. Il y a quelques semaines, personne ne croyait à un tel scénario… à part peut-être à Denver.

C’était le 8 avril 2025, il y a un mois quasiment jour pour jour : les Nuggets viraient leur coach Michael Malone ainsi que leur manager général Calvin Booth, après une saison régulière faite de hauts et de bas et caractérisée par les tensions internes.

Pendant que les Playoffs pointaient le bout de leur nez, il était alors hyper difficile de croire en cette équipe de Denver en pleine zone de turbulences, surtout dans une Conférence Ouest sans merci.

Nous sommes désormais le 7 mai 2025, et les doutes ont laissé place aux rêves les plus fous. Au cours du mois dernier : les Nuggets ont réussi à terminer la saison régulière dans le Top 4 de l’Ouest, ont fait déjouer les pronostics en battant les Clippers au premier tour (4-3), et ont choqué tout le monde en s’imposant contre la machine d’Oklahoma City au Game 1 des demi-finales de conférence.

Pas de doute, Denver croit plus que jamais en sa bonne étoile !

The “We Believe”…Nuggets? How Denver’s late season overhaul sparked a mantra’s revival (whether Draymond likes it or not), at @TheAthletic https://t.co/vgQTSTC8GD

— Sam Amick (@sam_amick) May 7, 2025

Il y a 18 ans, les Golden State Warriors choquaient le mode de la planète basket en éliminant les Dallas Mavericks – 67 victoires en régulière et détenteurs du MVP Dirk Nowitzki – au premier tour des Playoffs. Si les Nuggets parviennent à réussir l’exploit de sortir la bande de Shai Gilgeous-Alexander (probable MVP) cette année, la surprise ne sera pas de la même ampleur et le contexte qui l’entoure est évidemment différent, mais on pourra trouver des similitudes.

Et les Nuggets jouent à fond la carte “We Believe”.

Ce slogan, qui est clairement attaché aux Warriors de l’époque, est désormais au cœur de la force collective de Denver. Un slogan qu’on retrouve sur les t-shirts de l’équipe mais surtout dans les esprits de chacun des joueurs.

“Ce slogan (“We Believe”) est banal, mais c’est aussi vrai. Nous croyons les uns dans les autres. Nous croyons en ce que nous pouvons faire. Et nous avons beaucoup de supers gars dans ce vestiaire qui ont (déjà) gagné, qui peuvent contribuer à la victoire et qui savent ce qu’est notre objectif ultime. Je pense que l’environnement, c’est juste nous contre tout le monde, mec. Nous croyons en ce groupe.” – DeAndre Jordan, via The Athletic

Après la première victoire des Nuggets sous David Adelman, en fin de saison régulière, Nikola Jokic avait déclaré que “la bête est toujours plus dangereuse quand elle est vulnérable”. Au vu de la solidité collective retrouvée chez les Nuggets ce mois-ci, la bête semble de moins en moins vulnérable, et de plus en plus dangereuse.

En renvoyant Michael Malone et Calvin Booth, qui ne pouvaient plus s’encadrer, le propriétaire Josh Kroenke avait deux objectifs : permettre à son équipe de retrouver de la sérénité, et créer un électrochoc pour renforcer un collectif capable de faire du bruit en Playoffs. C’est exactement ce qu’il s’est passé au cours des dernières semaines.

“Je pense que le propriétaire voulait changer quelque chose, changer l’énergie, et c’est probablement ce qu’il a fait. Il a obtenu le résultat qu’il recherchait.” – Nikola Jokic

Les joueurs répondent au message du nouveau coach David Adelman, et on voit une équipe qui arrive à surmonter les challenges les uns après les autres alors que peu de gens – en dehors de Denver – croient en elle.

Certaines faiblesses sont toujours là, mais tout le monde se serre les coudes et certains step-up exactement quand il le faut : derrière l’immense Jokic, on a vu Aaron Gordon enchaîner les exploits dans le money-time, Jamal Murray activer le mode Playoffs, Christian Braun se transformer en Harden stopper, ou encore Russell Westbrook entamer son Revenge Tour. Tout ça, jusqu’à arriver à cette opportunité inespérée de prendre un avantage de 2-0 face au Thunder ce soir.

Denver a beaucoup de raisons d’y croire. Et honnêtement, on devrait y croire aussi…

Sources texte : The Athletic, ESPN