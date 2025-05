Pour la première fois de l’histoire de la NBA, les quatre équipes jouant le Game 1 à l’extérieur l’ont emporté lors des demi-finales de conférence. Il fallait forcément qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk.

Est-ce qu’on peut dire qu’on mange extrêmement bien sur ces Playoffs 2025 ? Après un premier tour de grande qualité, les demi-finales ont démarré avec quatre gros matchs, aux scénarios très variés. On devait donc revenir sur chaque Game 1, entre le hold-up des Nuggets à OKC, la contre-perf au shoot des Celtics face aux Knicks, le drame des Cavs contre Indiana et la cata des Wolves face aux Warriors. Allez, on met sa serviette et on déguste l’Apéro !