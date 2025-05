Dans un début de second tour rempli de surprise, les Knicks ont volé le Game 1 aux Celtics. Boston avait pourtant le match en main mais a décidé de s’entêter dans du tir longue distance. Les champions en titre sont attendus au tournant ce soir (1h).

À votre avis, qu’est-ce qu’on dit quand on perd un match de Playoffs, à la maison, en étant favori, après avoir mené de 20 points au milieu du troisième quart ? Exactement ! On dit qu’autant jouer la post-season sans arbitre vu les contacts qui y sont autorisés, après avoir envoyé 25 parpaings à 3-points… EN UNE MI-TEMPS ! (45 sur tout le match, record absolu !!!)

Ça c’est de la déclaration qui déclarationne (pardonne-moi Molière), mais plus sérieusement, Boston doit absolument relever la tête après ce choke et ça passera par une réaction des leaders. Impossible pour Jayson Tatum et Jaylen Brown de shooter à respectivement 4 sur 15 et 1 sur 10 derrière l’arc, surtout quand le premier chasse la matchup avec Jalen Brunson (qui fait un bon 15 centimètres de moins) pendant tout le match, et que le deuxième était plutôt adroit à mi-distance et proche du panier (6 sur 10).

The Celtics missed more threes (45) than the Knicks shot threes (37) tonight. pic.twitter.com/oT8NaQ90zT

Alors évidemment, les champions en titre ne seront pas dans une telle panne d’adresse tous les soirs, mais Joe Mazzulla doit donner des solutions à ses gars quand ça rentre moins de loin. Surtout que le coach des Celtics a eu des coups tactiques plutôt intelligents au cours du match.

Les Celtics ont tenté du hack sur Mitchell Robinson (technique qui consiste à volontairement faire faute sur un joueur mauvais aux lancers), et ça a très bien marché : 3 sur 10 sur la ligne pour le précieux pivot new-yorkais, qui a vu ses minutes diminuer au fur et à mesure du match (3 minutes en cumulé sur le dernier quart et la prolongation). Voilà qui pourrait poser problème aux Knicks si les Verts remettaient le couvert au Game 2.

En parlant de pivot, on surveillera aussi l’état de santé de Kristaps Porzingis, qui n’a joué que 13 minutes dans le Game 1 (malade) mais qui devrait bien être présent ce soir. S’il est en forme, ça risque aussi de jouer sur le temps de jeu accordé à Robinson, étant donné que KP est une grosse menace à longue distance.

New York a dans tous les cas réussi son coup en prenant un match à l’extérieur. Prendre le deuxième serait évidemment un luxe incroyable, mais la Knicks Nation se montre (très) confiante comme à son habitude. Attention de ne pas réveiller les compétiteurs en face, ils ne sont pas champions pour rien non plus.