Thunder – Nuggets, preview du Game 2 : conserver un avantage pour les nuls !

Lors du Game 1 de la série entre le Oklahoma City Thunder et les Denver Nuggets, ce sont les visiteurs qui se sont imposés à la surprise générale. Seront-ils capables de réaliser un deuxième hold-up consécutif ? Réponse cette nuit, à 3h30, au Paycom Center.

Les Denver Nuggets mènent 1 à 0 face au Oklahoma City Thunder et près de 48h après le Game 1, il est encore difficile d’expliquer comment. Ce lundi soir, Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ont pris l’avantage dès la fin du premier quart-temps et semblaient disposer d’une grande marge sur leurs adversaires.

Ils ont mené de plus de 10 points pendant la plus grande partie du match et ont complètement craqué dans les dernières minutes. La stratégie de Mark Daigneault de faire des fautes en fin de rencontre n’a pas du tout fonctionné et Aaron Gordon a puni tout l’État de l’Oklahoma avec un game-winner de grande classe.

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER 🤯 pic.twitter.com/fxV2ReRPZA

— NBA (@NBA) May 6, 2025

Ce soir encore, le Thunder est l’immense favori de la rencontre et pour les aider à assumer ce statut, voici quelques conseils de la rédaction de TrashTalk pour conserver un avantage au score :

Faire confiance à sa défense étouffante, encore plus lorsque les adversaires ont besoin d’un tir à 3-point pour égaliser.

Ne pas laisser ouvert Aaron Gordon.

Laisser ouvert Michael Porter Jr.

Réussir les dunks ouverts.

Ne pas paniquer sur la ligne des lancers-francs.

Espérer que Nikola Jokic ne soit pas complètement intenable.

Ces Playoffs 2025 sont imprévisibles, les Indiana Pacers l’ont encore prouvé la nuit dernière avec un comeback exceptionnel face aux Cleveland Cavaliers. Pour ne pas se retrouver dans la même situation et être menés 2-0 après deux matchs à domicile, il va falloir sacrément serrer le jeu.

Rendez-vous à 3h30 cette nuit pour assister à un nouveau duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Les deux meilleurs joueurs du monde seront présents sur le parquet, deux des meilleures équipes également.