Petite pause lol en plein cœur de ces Playoffs de fou avec le Shaqtin’ A Fool, et un concours de… briques entre Cleveland, Golden State, Denver et New York. Sortez les casques !

Les Warriors sans Stephen Curry c’est quand même quelque chose. Heureusement que ce fut la fête de la galoche pendant ces Playoffs, ça nous aura au moins permis de rire un peu entre les larmes.

Cette disasterclass de Max Strus est surtout l’occasion de rappeler que Max Strus est avant tout un mec qui a failli perdre un concours de tirs face à Bastien de TrashTalk.

On sait enfin ce que Nikola Jokic dit à ses coéquipiers pendant les temps-morts, et apparemment ces derniers ne respectent pas les consignes.

Mitchell Robinson et les lancers-francs, c’est une longue et belle histoire dans ces Playoffs.