Les Playoffs avancent et NBC continue son mercato pour l’année prochaine. Dernier arrivant : Vince Carter, qui deviendra bientôt consultant pour la chaîne américaine. D’autres anciens joueurs NBA seront à ses côtés, ça promet du divertissement… en haute altitude.

Après Michael Jordan lundi, voilà un nouveau Hall of Famer qui rejoint les rangs de NBC pour la saison 2025-26 : Vince Carter. Pour rappel, la chaîne américaine a regagné une partie des droits de diffusion de la NBA pour les 11 prochaines années, et depuis, fait ses emplettes pour compléter son roster de consultants.

NBC a d’ores et déjà annoncé que Vinsanity serait présent au moins une fois par semaine pendant les Playoffs et aura notamment l’occasion de collaborer avec un certain Carmelo Anthony. Outre ces deux-là (et His Airness), Jamal Crawford et Reggie Miller seront de la partie. Manque plus qu’un pivot et on pourrait presque faire un cinq majeur.

L’intéressé semble en tout cas ravi de ce nouveau rôle :

“Je ne pourrais pas être plus enthousiaste et reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire partie du retour historique de la NBA sur NBC, et désormais sur Peacock, » a déclaré Carter. « J’ai vraiment hâte de rejoindre Melo en plateau ainsi que le reste de l’équipe de diffusion, alors que nous nous lançons dans l’aventure visant à offrir aux fans de NBA une couverture de tout premier plan de la ligue qu’ils aiment.”

Un discours bien corporate comme on les aime (pas trop), mais très curieux de voir ce que cette nouvelle proposition peut apporter à la planète basket.

