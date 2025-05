Warriors : quels ajustements cet été pour renforcer les Dubs ?

Les Warriors sont éliminés des Playoffs. Une forme de déception doublée de frustration, en pensant au scénario dans lequel Stephen Curry ne se blesse pas lors du premier match de la série. Néanmoins, il faut passer à la suite, et à un été qui doit être celui du renforcement du groupe, pour offrir à Steph et Draymond Green une dernière chance de prendre le titre NBA.

Faut-il voir cette élimination des Warriors comme une déception ? Dans l’immédiat, le coeur dit oui. En prenant du recul, c’est différent. Qui, avant l’arrivée de Jimmy Butler, aurait vu cette équipe s’offrir un voyage en demi-finale de Conférence ? Qui les aurait même simplement vu qualifiés en Playoffs ? Peu de monde, soyons honnêtes.

Autant de questions qui font relativiser quant à la qualité du parcours de Golden State, qui a réalisé une fin de saison régulière remarquable et qui gagnera sans doute, même sans aucun mouvement d’effectif, à simplement prendre de l’expérience en tant que groupe la saison prochaine. Pourtant, la stagnation amène inexorablement la régression, passé un certain cap. Dans cet esprit, les Warriors vont devoir travailler à améliorer leur équipe pour avoir une vraie fenêtre l’an prochain.

Giannis Antetokounmpo, l’addition aussi luxueuse que risquée ?

La question qui se pose actuellement du côté de la Baie, concernant l’effectif des Warriors, est la suivante : est-ce que les Dubs vont s’engager dans la course pour récupérer Giannis Antetokounmpo ?

Dans les faits, le joueur a indiqué vouloir explorer ses options ailleurs qu’à Milwaukee. Ce qui s’annonce comme le grand feuilleton transfert de l’été pourrait bien avoir un dénouement californien. Faisons rapidement le point sur les manques des Warriors :

Un protecteur de cercle assez mobile (Draymond Green ne peut pas tout faire tout seul, Kevon Looney et Quinten Post sont assez limités)

De la profondeur dans la peinture (une tête de plus ferait du bien).

Un vrai, pur scoreur capable d’apporter à hauteur de Jimmy et Steph.

Oh, quel hasard, Giannis Antetokounmpo coche les trois cases à la fois ! Souci : il coûte 54 millions la saison. Et chez les Warriors, Curry touchera près de 60 millions l’an prochain, Butler 54. Avec seulement 3 joueurs, les Dubs dépasseraient le Salary Cap. Bienvenue chez les Suns, en quelque sorte. Ce qui force à regarder du côté des comptes en banque si il y a la place de tenter un énorme coup de poker en acceptant de “tanker”

Côté finances, les Warriors sont pour l’instant plutôt à l’aise, avec une masse salariale projetée 16 millions en dessous la Luxury Tax. À noter : une très grande partie du roster est free agent cet été, ce qui fausse un peu la note MAIS offre une grande flexibilité de mouvement pour San Francisco.

L’autre piste : la continuité d’une construction collective

En pensant à des gars comme Cam Johnson (Nets), Brook Lopez (Bucks). Des joueurs qui font du boulot à l’intérieur, qui peuvent s’écarter pour shooter de loin. Et qui apporteront aux Warriors dans la mobilité proche du cercle, tant en défense qu’en attaque. Sans plomber monstrueusement les finances comme un Giannis. De’Anthony Melton (Nets, qui est brièvement passé par San Francisco en 2024) est également un nom intéressant pour renforcer l’aile, à condition que ses soucis au dos soient bien derrière lui.

À noter, concernant Cam Johnson, qu’il a déjà été une cible prioritaire des Warriors, durant l’hiver. Avec la fin de saison compliquée pour Kuminga mais des Playoffs qui ont contrebalancé et une cote de nouveau intéressante, les Dubs auront un choix important à faire. Ici, on mise sur un sign-and-trade avec Brooklyn, qui arrangerait tout le monde.

In trade talks between the Nets and Warriors, Cam Johnson appears to be their top target.

Brooklyn would likely require Jonathan Kuminga in any potential deal.

After failed extension talks with Kuminga, Golden State could prefer paying Johnson only $65.5 million through 2027. pic.twitter.com/wm8TbOlPzb

— Evan Sidery (@esidery) December 13, 2024

Et contrairement à Giannis, les Dubs garderaient leur identité collective, au lieu d’axer sur un Big 3 qui s’est illustré en Playoffs par des blessures au mauvais moment. Jimmy Butler avec le Heat, Giannis avec les Bucks durant les années passées, Steph cette saison.

Et dans l’effectif actuel : qui garder, qui laisser filer ?

Les Warriors ont un souci majeur : la majeure partie de leur effectif peut partir ailleurs si les gars le souhaitent. Il faudra donc marcher sur des oeufs pour à la fois sécuriser les noms importants en les laissant à la maison, et ne pas se plomber financièrement au risque de ne pas attirer un gros poisson (dans l’optique d’une tentative de recrutement de Giannis). Buddy Hield ? Il ne devrait pas bouger, son apport a été important et il y a une vibe très sympathique avec le groupe. En tout cas, c’est notre ressenti.

Dans cette optique, on prend le pari ici de proposer un contrat à Gary Payton II assez rapidement. Histoire de conserver un défenseur extérieur de haut niveau. Dans la liste des joueurs à conserver, des noms comme Quinten Post (en rotation), Pat Spencer, qui ont été certes limités en Playoffs mais qui ont potentiellement encore beaucoup à offrir avec du temps devant eux pour se développer. Et en plus, ça ne coûtera pas très cher.

Pour le reste du groupe, il s’agira sûrement de négociations pour de petits montants qui viendront combler l’effectif. Les principaux noms sont donnés, et quoi qu’il arrive, un transfert pour Johnson ou Giannis nécessitera à coup presque sûr l’envoi de Kuminga. Les Warriors exploreraient d’ailleurs, selon The Athletic, la possibilité d’un sign-and-trade. Tiens donc.

En gros, ce qu’il faut retenir

Les Warriors sont au devant d’un été important. Celui du choix de la direction à prendre : Réunir des noms à contrat disons… acceptables d’un point de vue cash, qui apporteront collectivement au groupe tout en laissant la gonfle à Jimmy Butler et Stephen Curry dans les moments chauds. Deuxième scénario : préparer l’après-Curry, avec un Giannis Antetokounmpo de 30 ans, qui sera peut-être disponible cet été mais plus après.

“Maybe on the plane, I don’t know.” 👀

Jimmy looks forwarded to the conversation with Steph and Draymond about next season. pic.twitter.com/6TPh4cPL03

— NBA TV (@NBATV) May 15, 2025

Les leaders du groupe doivent se consulter, laisser leur avis aller jusqu’à Mike Dunleavy Jr., le GM de la franchise. Et ensuite, au boulot, car si l’été est long, il faudra toutefois être dans les startings blocks.

Sources : ESPN, Evan Sidery, NBA, Spotrac, RealGM