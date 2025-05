Hier, Draymond Green a été sanctionné d’une amende de 50 000 dollars pour avoir remis en question l’intégrité des arbitres lors de Warriors – Wolves. 50 000 dollars qui s’ajoutent à un total atteignant quasiment le million de billets verts.

Draymond Green n’est pas à plaindre, il a touché quasiment 240 millions de dollars en salaires depuis le début de sa carrière. Mais s’il avait su mieux se tenir, que ce soit à travers ses gestes ou sa grande bouche, il aurait un million de plus sur son compte en banque.

Si l’on en croit Spotrac (via AP), le montant total des amendes collectionnées par Draymond s’élève en effet à 992 000 dollars depuis le début de sa carrière. Oui vous avez bien lu, 992 000 dollars.

Draymond Green has been fined $50K for questioning the integrity of NBA officials.

Green appeared to say “5.5. I know what y’all doing” during Game 3, referencing the point spread. pic.twitter.com/dEeFjuaNOQ

Si Anthony Edwards est très bien parti pour dépasser Green un jour, ce dernier a quand même placé la barre très haut. Surtout que Draymond a aussi perdu 3,2 millions de dollars supplémentaires à cause des suspensions…

