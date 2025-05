Draymond Green, furieux après avoir reçu une nouvelle faute technique

Cette nuit, les Warriors ont perdu face aux Wolves. Dans cette défaite, Draymond Green a de nouveau écopé d’une faute technique, réduisant à 2 le nombre de fautes similaires autorisées avant une suspension. Une décision qui a mis le joueur hors de lui après la rencontre, accusant un “agenda” le ciblant. On fait le point.

Est-ce que la faute technique attribuée à Draymond Green par les arbitres lors de ce Game 2 entre Wolves et Warriors est justifiée ? Faites vous votre propre avis, mais ici c’est clairement oui. Geste dangereux, c’est sanction.

Premier mauvais coup de coude de Draymond Green dans cette série.

Cinquième faute technique des Playoffs, encore deux et il aura un match de suspension ! pic.twitter.com/60etNgF0Ic

Une décision qui place Green un peu plus près d’une suspension. Il ne lui manque plus que deux coups de sifflets similaires pour être relevé de ses fonctions durant un match. Et cela n’a pas plus du tout à l’intéressé, qui s’est plaint, dans une diatribe très violente. Voyez donc.

Draymond Green réagit à sa faute technique en sortie de match :

“L’agenda qui vise à me faire passer encore et toujours pour un homme noir en colère est insensé. J’en ai marre, c’est ridicule.” pic.twitter.com/c0r0gkxf5S

Notre avis ici ? Sur le fond de la déclaration, Green pense ce qu’il veut. Cependant, sur la forme, avec une telle colère, peut-être que ce n’est pas le meilleur moyen d’apaiser la situation globale autour de lui. Chacun se fera son propre avis sur l’ensemble, mais la colère ne répond jamais à grand chose, vraiment. D’autant plus que cette réputation de gars un peu sale dans le jeu, c’est Dray et seulement Dray qui se l’est progressivement forgée.

