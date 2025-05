Ces Playoffs ont commencé sur les chapeaux de roues niveau trashtalking, et qui dit Playoffs exceptionnels dit dispositif exceptionnel pour célébrer nos grandes gueules. Alors, qui a été le meilleur lors de ce premier tour entre Pacers et Bucks ?

Candidat # 1 : les fans des Pacers comptent le temps passé par Giannis aux lancers

Giannis n’est pas réputé pour tirer ses lancers-francs rapidement, il est même considéré comme très lent, et comme avec Karl Malone à l’époque, les fans adorent compter le temps qu’il met. Ici, un fan des Pacers a carrément créé une horloge physique pour chronométrer le Greek Freak avant de prendre son tir sur la ligne de réparation. Les gens sont décidément ingénieux à Indianapolis.

😭😭😭😭😭😭😭 le fan des Pacers qui sort le chrono manuel pour déconcentrer Giannis aux lancers pic.twitter.com/6pwnwxf0us

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2025

Candidat # 2 : les fans des Pacers viennent pour chasser du Daim

Les Pacers venaient avec les mêmes intentions que l’an dernier, à savoir chasser du Daim. Ca a marché l’an dernier, puis cette année aussi d’ailleurs, pas de revanche pour les Bucks qui se sont fait chasser des Playoffs. D’ailleurs, certains à Indiana ont pris ça très au pied de la lettre en venant au premier rang sapés comme jamais des chasseurs. Le code vestimentaire à base de gilets orange fluo ou de camouflage indiquent clairement l’objectif de ce premier tour côté Pacers.

😭😭😭😭😭😭😭😭 y’a des fans des Pacers qui sont habillés en chasseurs au 1er rang ce soir.

Deer Hunting = la chasse au cerf

(📸 @johnwaynebuzz) pic.twitter.com/rxU9FrCL0C

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2025

Candidat # 3 : Tyrese Haliburton et Damian Lillard se chauffent

Tyrese Haliburton a cherché des noises à Damian Lillard, dès le Game 1 alors que l’ancien meneur des Blazers était en civil. Hali est venu lui sussurer quelques mots doux, suffisamment doux pour que les deux joueurs doivent être séparés par les autres. Puis lors du Game 2 également, avec un Dame D.O.L.L.A cette fois-ci en tenue après avoir récupéré de sa thrombose veineuse. Les deux ont poursuivi les invectives avec la même finalité. Haliburton est finalement sorti de cet affrontement, et ce qui est sûr avec tout ça, c’est que les deux meneurs ne passeront pas leurs vacances ensemble.

Damian Lillard beefing with Haliburton during the timeout 👀

“You gon see” pic.twitter.com/xz5YECCRs2

— BucksShowYo🦌 (@BucksShowYo) April 19, 2025

Candidat # 4 : le daron de Tyrese Haliburton provoque Giannis

Le paternel aussi s’est senti pousser des ailes, et a fait sortir Giannis de ses gonds après de multiples provocations. Le padre a notamment agité une serviette à l’effigie de son fils à l’issue du choke monumental des Bucks dans le Game 5, et est également venu lui dire quelques choses pas très sympa à priori. On voit au regard du Greek Freak qu’il se retient de le marbrer. Mais en tout cas, John Haliburton a compris qu’il est allé trop loin et s’est excusé ensuite. Il a également déclaré qu’il ne prendrait plus part aux matchs des Pacers, sans doute dans une volonté d’apaisement pour la suite des Playoffs. De son côté, Giannis déplore le manque d’humilité de John.

Tyrese Haliburton vient de dire en conférence de presse que son père a eu tort d’agir ainsi sur le parquet et qu’il n’avait rien à faire sur le terrain.

Tyrese a ajouté qu’il en avait déjà parlé avec son père et qu’il allait en parler avec Giannis. pic.twitter.com/8LAXP8YbWe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

Mais Giannis il a fait un front contre front avec le daron d’Haliburton ?!? pic.twitter.com/vJyfXXoQAs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

💬 Giannis Antetokounmpo, à propos de l’altercation avec le père de Tyrese Haliburton à la fin du Game 5 :

“Je pense qu’il faut être humble dans la victoire, c’est comme ça que je suis. Si gagner un match est le feu vert pour manquer de respect et mal parler, je ne suis pas… pic.twitter.com/C80RrBQVpk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

Message du père de Tyrese Haliburton, suite à son altercation avec Giannis Antetokounmpo à la fin du Game 5 :

“Je m’excuse sincèrement auprès de Giannis, des Bucks et des Pacers pour mes agissements à la fin du match. Ce n’est pas une bonne image pour notre sport, pour mon fils,… https://t.co/jXTtQOTyHG pic.twitter.com/2qyFXpPzDk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

Candidat # 5 : Bennedict Mathurin et Giannis s’embrouillent après le buzzer

A l’issue de ce Game 5, Giannis Antetokounmpo et Bennedict Mathurin se sont fait la traditionnelle accolade de fin de série. Du moins c’est ce que l’on croyait, car peu de temps après, le Grec et le Canadien finissent en front contre front qui semble tout sauf cordial. Les joueurs seront également séparés, mais on sent que l’ambiance est de plus en plus électrique entre ces deux franchises au fil des saisons.

😳😳😳😳 embrouille entre Giannis et Mathurin après le buzzer ?!?!? pic.twitter.com/ULk6NbLKBg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

Candidat # 6 : Tyrese Haliburton le “surcôté” prend sa revanche

S’il y a bien quelqu’un qui a gardé en tête le classement du joueur le plus surcôté de la NBA selon les joueurs eux-mêmes, c’est bien Tyrese Haliburton, le “lauréat” de ce trophée officieux et peu valorisant. Après avoir remporté sa série au premier tour face aux Bucks, il s’est fendu d’un tweet assez cinglant, destiné à ses détracteurs et aux potentiels votants de ce sondage. Peu équivoque, et assez direct, comme pour rappeler que les gens se trompent à son sujet.