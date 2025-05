TrashTalk Award – Wolves vs Lakers : Anthony Edwards s’en est donné à cœur joie

Ces Playoffs ont commencé sur les chapeaux de roues niveau trashtalking, et qui dit Playoffs exceptionnels dit dispositif exceptionnel pour célébrer nos grandes gueules. Alors, qui a été le meilleur lors de ce premier tour entre Wolves et Lakers ?

Candidat # 1 : Anthony Edwards chambre Luka Doncic

Entre les deux hommes, ce duel promettait d’être chaud. Anthony Edwards et Luka Doncic sont deux joueurs qui n’ont pas la réputation d’avoir leur langue dans leur poche. Mais à ce petit jeu, c’est Ant-Man qui a eu le dernier mot, que ce soit collectivement mais aussi individuellement. D’abord avec sa célébration “pointage de doigt” après un panier inscrit. Une simple manière de préchauffer pour Edwards, spoiler : on risque de beaucoup le retrouver dans cet article.

ANT HIT THE THREE AND CELEBRATION ON LUKA 🔥 pic.twitter.com/JxjNspzFpi

— ESPN (@espn) April 20, 2025

Candidat # 2 : Anthony Edwards chambre un fan des Lakers

Et on recommence directement avec lui comme prochain candidat. Un fan, qui visiblement s’en prenait à Rudy Gobert, a reçu un retour de flamme de la part d’Ant-Man. Lui rappelant le salaire conséquent du pivot Français. Aussi, Edwards a une seconde pensé que la Crypto.com Arena était une cour de récré, puisque la vanne envoyée au supporter ensuite est plus de type enfantine, pariant sur la taille de certains attributs. Bref, on vous laisse là-dessus.

“My Dick bigger than yours”

Anthony Edwards vs Lakers fans is why we love the NBA Playoffs pic.twitter.com/3EPc4ACuDe

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 21, 2025

Candidat # 3 : Luka Doncic est obligé de répondre à tout ça

Au Target Center, Luka Doncic était chez l’ennemi, et on sait qu’il peut activer le mode antagoniste quand il se trouve à l’extérieur. Luka Magic marque un tir primé lors du Game 3 et demande forcément au public de baisser un peu le volume. Même s’il n’est pas passé au final, cette action lui permet naturellement d’être candidat dans ce TTA.

ET IL DIT AU PUBLIC DE SE TAIRE.

J’AIME BIEN J’AIME BIEN. pic.twitter.com/vzvwDmVdEh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2025

Candidat 4 : Anthony Edwards demande à LeBron James de féliciter Rudy Gobert

Encore et toujours le même protagoniste. Anthony Edwards a regardé vers LeBron James à la fin du Game 5 synonyme d’élimination pour les Lakers, et lui a demandé ouvertement de féliciter Rudy Gobert, auteur d’un véritable chantier dans la raquette. A ce niveau là, c’est une tentative de harcèlement.

Did Anthony Edwards actually demand LeBron to congratulate Rudy? Psycho behavior 😭 pic.twitter.com/H2lo0yO0X8

— 10,000 Howls (@10kHowls) May 1, 2025

Candidat # 5 : Le CM des Wolves est en roue libre

Sur Twitter, le community manager des Timberwolves ainsi que son graphiste étaient tous les deux déchaînés après que Minny ait gagné 4-1 contre LA, déjouant ainsi pas mal de pronostics et foutant en l’air de nombreux brackets. Visiblement, on avait une dent contre les Lakers à Minneapolis dans les bureaux, car la créa pour fêter la qualif contenait pas mal de symboles. Le logo Hollywood réécrit avec 4 L pour symboliser les 4 défaites, l’avion direction Cancun aux couleurs Pourpre et Or, mais aussi la vidéo de la Draft de Jaden McDaniels par les Lakers ou encore le score projeté, qui n’avait finalement de mauvais que le vainqueur. Le niveau de détail est assez époustouflant.

hoLLLLyWood. pic.twitter.com/Hr72es7COX

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 1, 2025

thank you, @Lakers pic.twitter.com/ah7ZPKqLRs

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 1, 2025

we were told in 5. pic.twitter.com/mx4zXwW0ow

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 1, 2025

Candidat # 6 : Anthony Edwards est infernal après la qualification des siens

Ant-Man était bien au courant des pronostics de pas mal de monde après le Game 5. Alors que Minny était vu comme l’outsider de cette série, on peut dire que l’arrière est venu pour choquer du monde. Et une fois le travail du premier tour expédié, l’homme fourmi a envoyé de la punchline à tour de bras.

“Ant Man, Batman, Superman… Lakers in 5”

ANTHONY EDWARDS 😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/Y8qNx1pkL5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

Candidat 7 : LeBron James regrette-t-il le départ d’Anthony Davis ?

Une fois l’élimination encaissée, LeBron James a forcément dû répondre aux questions des journalistes, et LBJ a forcément remis sur le tapis cet échange entre Luka Doncic et Anthony Davis, qui a tant secoué la NBA et qui pose encore question aujourd’hui. Le fait de jouer sans pivot depuis le départ de son compagnon du titre de 2020 dans la bulle d’Orlando. Simple moyen de mettre la pression à ses dirigeants pour ses dernières années dans la ligue ou vrai regret d’avoir vu AD quitter le navire pour faire place à Luka Doncic.

Oh 😳

LeBron quand on lui demande de parler du jeu sans pivot et de parfois jouer 5 :

« Sans commentaires. Mon gars AD a dit ce dont il avait besoin, et la semaine suivante il était transféré » pic.twitter.com/5gj99IrLul

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

Candidat bonus : Mark Williams célèbre l’élimination des Lakers

Au moment de la deadline, Mark Williams devait rejoindre les Lakers et justement prendre la suite du monosourcil dans la raquette Pourpre et Or. Malheureusement pour lui et pour eux, le deal a capoté et les joueurs impliqués sont restés à quai. Lors de l’élimination des Lakers, Williams s’est fendu d’un tweet laconique pour manifester sa joie d’avoir vu LA éliminé. Rancunier le Marco, ou simplement encore marqué par cet échec ?

🙂

— Mark Williams (@MarkWi1liams) May 1, 2025