EuroLeague : Nikola Mirotic aurait déjà signé avec Monaco !

Quelques jours après la bonne nouvelle, une qualif pour le Final Four de l’EuroLeague, on apprend que Monaco s’active en coulisses pour la saison prochaine avec l’arrivée semble-t-il actée d’un très gros nom du basket européen : Nikola Mirotic !

L’information nous vient de notre confrère Théo Quintard et ravira sans doute les fans de la Roca Team. Nikola Mirotic, l’ancien joueur des Bulls ou de Barcelone, entre autres, aurait déjà donné son accord pour rejoindre Monaco la saison prochaine. Amis des basketteurs espagnols, vous aurez donc un nouveau joueur à siffler dans les prochains mois, désolé on était obligé.

🚨 BREAKING NEWS: Euroleague star Nikola Mirotic has signed with AS Monaco. He averaged 17.7 points, 6.4 rebounds, and 2 assists on the European stage.

— Théo Quintard (@TheoQuintard) May 8, 2025



Punching ball préféré de Bobby Portis, ça date, mais surtout MVP de l’EuroLeague en 2022 avec Barcelone, Nikola Mirotic évoluait depuis depuis deux saisons à Milan, toujours en EuroLeague, après avoir été une première fois dans les petits papiers monégasques l’été dernier. En cas d’arrivée du poste 4 espagnol ce serait un nouveau très gros CV qui atterrirait dans le championnat de France, après, pêle-mêle, Mike James, Nick Calathes, Giorgios Papagiannis, Donatas Motiejunas ou encore Daniel Theis plus récemment.

Monaco se donne les moyens de ses ambitions. Prochaine étape ? Montrer à Nikola Mirotic qu’il a fait le bon choix le 23 mai prochain, en tapant l’Olympiakos de Vavane Fournier en demi-finale du Final Four de l’EuroLeague.