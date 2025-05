Les 9 choses à savoir sur l’Incroyable Brocante Sports 2025 !

À une grosse semaine de la quatrième édition de l’Incroyable Brocante Sports, on vous présentes les 9 choses à savoir sur notre événement du printemps avec un petit bonus à la fin.

🗓️ ÉVÉNEMENT DANS QUELQUES JOURS !!

L’Incroyable Brocante Sports is back ! 😍

🔹 18 mai : Ground Control (Paris)

🔹 24 mai : Grand Playground (Villeneuve d’Ascq)

Tout se met en place, on va se rrrrrrégaler avec des stands ultra quali, des produits pépites et des milliers de… pic.twitter.com/HlXWW7SPKk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2025

#1

Avec près de 10 000 visiteurs présents à chaque édition, l’Incroyable Brocante Sports est la plus grande brocante d’objets de sports en Europe ! On part sur une dynastie à la Warriors.

#2

On ne change pas une équipe qui gagne ! Depuis la première édition en octobre 2022, l’Incroyable Brocante Sports est le fruit de la collaboration entre vos deux médias préférés : So Foot et TrashTalk. Encore plus efficace qu’un pick-and-roll entre Steve Nash et Amar’e Stoudemire.

#3

Pour la première fois, l’Incroyable Brocante Sports s’exportera hors de Paris cette année ! Pour les habitués de Ground Control (Paris 12), on se retrouve à domicile le dimanche 18 mai 2025. Pour les copains Ch’tis, rendez-vous au Grand Playground de Villeneuve-d’Ascq le samedi 24 mai 2025 ! Chiche de faire le back-to-back ?

#4

L’entrée est gratuite pour toutes et tous, de 10h à 19h ! Collectionneuses, collectionneurs, passionnées, passionnés, curieuses et curieux : tout le monde est le bienvenu à l’Incroyable Brocante Sports et il y a de quoi se restaurer sur place si vous voulez juste venir passer un bon moment.

#5

Pour celles et ceux qui veulent faire les meilleures affaires, il y aura la possibilité d’accéder à la brocante en avant-première, de 9h à 10h. Les entrées premium sont disponibles pour 12,50€ et on vous offre même le café (ou le thé) ! Pour la billetterie, c’est par ICI que ça se passe.

#6

L’Incroyable Brocante Sports 2025, ce sera plus de 50 exposants à Paris et une grosse trentaine dans le Nord. Tous les sports seront représentés, du basket au foot en passant par le tennis, le rugby, le foot US ou encore le cyclisme et bien d’autres…

#7

C’est l’artiste Ivan Peev (@IvanPif sur Instagram) qui a signé toute la D.A. de l’Incroyable Brocante Sports depuis la première édition en 2022. En trois lettres : MVP pour Most Valuable Pinceau !

#8

Flipper, arcades, billards… des espaces de jeux sont disponibles pour passer une belle journée en famille ou prouver votre suprématie au babyfoot ! Attention, Alexinator est un sacré client. On vous prévient juste.

#9

La veille de la brocante parisienne, il y aura un stand de l’Incroyable Brocante Sports au Paris Card Show le samedi 17 mai avec quelques belles cartes de notre collection maison.

#10 (BONUS)

On a TROP hâte de vous retrouver à Ground Control le 18 mai et au Grand Playground le 24 mai !