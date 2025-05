Auteurs jusque-là d’une saison absolument remarquable, les Cavs sont en passe de tout perdre. Des blessures qui arrivent en pagaille et au plus mauvais moment, des Pacers qui récupèrent l’offrande avec plaisir, et voilà comment on se retrouve à 0-2 et à l’extérieur alors même qu’on a gagné 68 matchs dans la saison…

Cleveland Cavaliers (1) – Indiana Pacers (4) : 0-2

Game 1 : Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers , 112-121

Cleveland Cavaliers – Game 2 : Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers, 119-120

Vous connaissez le point commun entre le gros orteil de Darius Garland, la cheville d’Evan Mobley et le pouce de De’Andre Hunter ? Ils nous cassent les cou***es.

Désolé pour l’envolée lyrique, mais voir une équipe en 68-14 depuis le début de la saison ne pas pouvoir lutter à armes égales en Playoffs nous fend le cœur, ou autre chose si vous avez encore la ligne du dessus en mémoire. Énorme bravo aux Pacers hein, ça n’a rien à voir, mais on aimerait au moins dire qu’une équipe a gagné et non pas que c’est l’autre qui a perdu, on se comprend.

Pour l’instant Tyrese Haliburton a le mérite d’avoir mis les tirs qu’il fallait et collectivement Indiana prend le dessus, mais quelle tristesse – aussi – de voir Donovan Mitchell constater que 40 pions par match ne sont pas suffisants pour l’emporter. Les demi-finales de Conférence représentent un niveau tellement haut qu’une équipe privée de trois de ses six meilleurs joueurs (de deux de ses trois meilleurs joueurs même !) ne peut décemment pas faire mieux que d’y croire un peu innocemment.

Ce soir ? Les trois absents le seront peut-être encore, on le saura tard dans la soirée (ils se sont tous les trois entraînés ce matin), et en plus de cette éventuel problème quasi insoluble il faudra faire cette fois-ci avec la ferveur du public des Pacers, qui se fera un malin plaisir d’abréger la douleur de la bête blessée. En cas de victoire d’Indiana ce soir les Cavs n’auront plus que leurs yeux pour pleurer, et Indiana le temps pour préparer les festivités. Car à 3-0 sur ses deux jambes c’est déjà mission impossible, alors on vous laisse imaginer l’état des troupes de l’Ohio demain en cas de défaite…

Rendez-vous ce soir à 1h30, pour le chant du cygne… ou un début de révolte ?