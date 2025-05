On y retourne ! Ou plus précisément : on part à Denver ! Après deux matchs… différents à Oklahoma City, la série s’envole vers le Colorado, là où on risque de voir cette confrontation tourner. Dans quel sens ? Bien malin qui peut le dire dès aujourd’hui, ne serait-ce pas ça la magie des Playoffs.

Oklahoma City Thunder (1) – Denver Nuggets (4) : 1-1

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets , 119-121

Oklahoma City Thunder – Game 2 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets, 149-106

Une première manche qui se termine comme dans un rêve pour les Nuggets, avec un Aaron Gordon qui joue les justiciers pour la deuxième fois déjà de ces Playoffs. Puis une deuxième, on ne va pas se mentir on l’attendait, lors de laquelle le Thunder tape du poing sur la table, et casse la table par la même occasion. Denver s’en foutait, car avec le Game 1 Denver avait déjà récupéré ce qu’il était venu chercher à OKC.

Ce soir ce sera donc une autre tambouille. Déjà on jouera à plus de 1 600 mètres d’altitude, et on jouera – aussi – devant 15 000 die hard fans de Nikola Jokic, pas la même non plus. Les Nuggets ont l’habitude de ces matchs à enjeu, le Thunder un tout petit peu moins. Les Nuggets jouent avec une rotation très courte, le Thunder.. un tout petit moins, ou plus, enfin on s’est compris. Expérience d’un côté, fougue de l’autre, même si on n’a rien contre le côté fougueux de Nikola Jokic.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a peu de chances de voir un match similaire à l’un des deux premiers, quoique demandez aux fans des Celtics ce qu’ils ne pensent. Bref, tout le monde est en forme et à 4h30 ça va tirer dans tous les sens. On ne parle pas de notre fatigue, quoique, mais du côté de la Ball Arena il faudra être à l’heure car la fame des Playoffs, elle, n’attend pas.

Et vu ce que cette postseason nous propose depuis deux semaines, on est quasi sûr qu’on ne s’ennuiera pas ce soir. C’est pas une promesse, mais ça y ressemble.