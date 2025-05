Impérial, c’est le mot. Donovan Mitchell a roulé sur les Pacers avec une performance une nouvelle fois royale, qui replace les Cavaliers à 2-1 dans une série pour l’instant cauchemar côté Cavaliers. 43 points, 9 rebonds, 5 passes à 14/29 au tir et 10/14 aux lancers.

Quel patron. Donovan Mitchell est peut-être, pour le moment, le joueur le plus impressionnant des demi-finales de Conférence. 48 points dans une cruelle défaite ce mardi, et 43 pour asseoir avec autorité le succès des Cavaliers à Indianapolis, malgré le contexte très défavorable à Cleveland. Voilà comment agit une star, voilà comment un grand joueur prend les responsabilités qui lui incombent. Chapeau.

Absorbs the contact… and gets 2 points!

40 POINTS FOR DONOVAN MITCHELL 😱 pic.twitter.com/4fiCfbBQF9

Encore une fois, les Pacers n’ont pas vraiment limité Mitchell dans ses tentatives d’avoir la balle, mais aussi immédiatement après sa captation du ballon. Dommage, c’est à ces moments précis que le scorer fou est le plus vulnérable, car une fois ses appuis engagés, il est tout bonnement invincible, allant chercher au mieux un lay up ultra compliqué, au pire deux lancers.

Match de PATRON 5 ÉTOILES de Donovan Mitchell… encore un !

Cleveland est encore en vie, Spida refuse d’abandonner et a été étincelant ce soir. pic.twitter.com/5Lz4dmttoM

À l’heure où d’autres leaders d’équipes bien classées sont aux abonnés absents, avec parfois des déclarations limites sur le plan de la perception du jeu et des contacts, on ne peut dire qu’une chose : Mitchell assume. Et il le fait très bien.

Je ne citerai aucun joueur mais voilà comment on agit quand on est le franchise player d’une équipe, qu’on est menés dans la série et qu’on doit aller chercher ses points comme un grand pour assurer la win.

