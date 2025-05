Normalement, la journée du 18 mai 2025 est déjà entourée en rouge dans votre agenda. Et pour cause, c’est la date de la quatrième édition de l’Incroyable Brocante Sports qui aura lieu à Ground Control (Paris 12). L’ouverture des portes est prévue à 10h pour le grand public mais on vous explique comment rentrer plus tôt grâce à l’accès premium.

La nouveauté avait été testée avec succès en 2024. Elle revient en 2025 avec un petit supplément gourmand. En effet, les collectionneurs hardcore et les passionnés qui veulent taper dans le top matos avant tout le monde pourront accéder à la cinquantaine de stands d’objets de sport en avant-première, entre 9h et 10h, pour y faire de bonnes affaires et trouver la perle rare qui manque à leur collection. Et cette fois, la maison offre le café ou le thé, pour avoir les yeux bien en face des trous et ne pas louper les pépites qui disparaîtront rapidement.

📍 Ground Control (81 rue du Charolais, Paris 12)

🕘 De 9h à 10h

🎟️ 12,50€ (billetterie ici)

☕️ Un café ou un thé offert

L’accès premium, c’est ton passe-droit pour fouiller parmi les plus belles pièces avant que la meute ne débarque. Cerise sur le donut, le café ou le thé est offert, histoire de chiller tout en traquant la pépite. Et sinon, on se retrouve à partir de 10h et jusqu’à 19h pour une journée de partage et de bonne humeur. L’entrée sera gratuite pour tout le monde, avec plus de 30 000 objets de sport à dénicher. Clairement, même sans être là à l’aube, tu risques de repartir les bras chargés.

🚨 Grosse annonce à vous faire ! 🥳

L’Incroyable Brocante Sports est de retour, mais ça vous le saviez sûrement déjà… alors on a prévu quelques surprises.

Cette année, il n’y aura pas 1 mais 2 brocantes pour chiner vos objets de sport favoris dans une ambiance chill et… pic.twitter.com/4mzSi6hzhZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2025