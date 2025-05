NBA Playoffs 2025 – Preview Wolves vs Warriors : un défi de taille pour Golden State !

Un premier tour maîtrisé face à des Lakers qu’ils ont progressivement épuisés pour les Wolves. Un premier tour poussé au bout d’un septième match brillamment remporté par les Warriors. Les deux équipes qui s’affrontent dans cette série ont de multiples arguments à proposer dans le jeu, mais il faudra aussi surveiller le comportement de certains éléments à risque.

Ça s’annonce juste : trop bien. Quelle série que celle qui va opposer plusieurs des joueurs les plus addictes aux belles citations fleuries d’après-match, aux beaux gestes gracieux pendant les rencontres, à la défense extrêmement propre et toujours basket… Allez, on s’arrête. Les joueurs de cette série sont pour certains des types qui n’auraient même pas du finir plusieurs des matchs du premier tour (coucou, Draymond Green), et d’autres balancent des phrases à la limite de l’insulte pendant et après les parties.

Anthony Edwards l’a dit, il y a déjà un moment : il veut affronter les Warriors. Pour faire fermer sa grande bouche à Draymond Green, qui n’a eu de cesse, ces dernières années, de maintenir le pressing très intense sur Rudy Gobert, coéquipier d’Ant-Man. De manière générale, ces Warriors incarnent l’ancien temps, la gloire passée. Et justement, les Wolves veulent que cette équipe de San Francisco soit conjuguée au passé d’ici une grosse semaine.

Des équipes qui ont encore moyen de progresser

Face aux Lakers, Minnesota a réussi sa série avec une certaine marge. Dans le shoot, notamment, plutôt moyen dans l’ensemble sur la première série. Los Angeles a beaucoup souffert du manque de rotation, ce qui a été l’opportunité pour les Loups de reposer les organismes durant les matchs, puis après une confrontation terminée en seulement cinq rencontres. Il faudra trouver un moyen de mettre Rudy Gobert en situation d’être constant, car hormis son énorme match au Game 5, le reste de la série est très moyen d’un point de vue offensif.

Les Warriors ont eux fait durer le plaisir face aux Rockets, avec des points qui peuvent satisfaire Steve Kerr et les fans, mais d’autres qui font particulièrement grimacer. Comme évoqué au début, des joueurs (notamment Draymond) qui ont beaucoup de mal à ne pas verser dans le coup de sang verbal, et pire, physique. Il y a aussi les temps faibles, qui font assez peur.

La taille, un élément déterminant

Les Warriors ont souffert du problème de taille au premier tour. La doublette Steven Adams – Alperen Sengun, qui a dominé et n’a pas pu être efficacement neutralisée par Steve Kerr. Là, on passe à Julius Randle, Naz Reid et Rudy Gobert. Une toute autre catégorie. La vraie question : comment les Dubs vont-ils gérer la présence permanente de deux grands à proximité du cercle ? Green ne pourra gérer tout seul, Quinten Post a montré ses limites, Kevon Looney risque d’être un élément déterminant, au même titre que Jonathan Kuminga.

Ces deux là ont le coffre pour donner du fil à retordre aux intérieurs, leurs temps de jeu respectifs devraient augmenter. Pour rendre Rudy Gobert inoffensif en attaque, pour limiter au maximum ses minutes sur le terrain. Steve Kerr aura aussi – peut-être – un certain avantage a forcer les Wolves à tirer au large, en proposant de la défense en zone pour offrir les tirs à 3-points aux Loups en espérant ne pas se faire défoncer, et surtout pour éviter un duel physique déjà perdu, sur le papier.

Les leaders, la clé pour les Warriors… et les Wolves

Dans l’aile, il faudra impérativement compenser ce manque de taille par du leadership. Stephen Curry a montré qu’il pouvait être le joueur le plus impactant d’une rencontre sans prendre de grandes responsabilités offensives dans le Game 7 face aux Rockets, seulement cettefois, ça risque de ne pas suffire. Il faudra un Stephen Curry superstar, point. Jimmy Butler va devoir régler ses comptes avec la franchise de Minnesota, c’est à dire prendre la gonfle et aller provoquer des fautes, créer des problèmes de rotation pour Chris Finch.

Anthony Edwards est lui sur un historique particulièrement propre cette saison, en Playoffs. Un Game 4 face aux Lakers parmi ses plus belles performances en carrière, et l’obligation d’aller perforer la défense des Warriors pour mettre Steve Kerr dans l’impasse tactique. S’il ne répond pas présent, et cela vaut également pour les lieutenants que sont Jaden McDaniels et Julius Randle, ça va vite être compliqué. Car les Warriors ont une force : exploiter les faiblesses et les temps faibles adverses. En gros ? Ça s’annonce palpitant !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 , à Minneapolis dans la nuit du lundi 5 mai au mardi 6 mai à 3h30

, à Minneapolis dans la nuit du lundi 5 mai au mardi 6 mai à 3h30 Game 2 , à Minneapolis dans la nuit du jeudi 8 mai au vendredi 9 mai à 2h30

, à Minneapolis dans la nuit du jeudi 8 mai au vendredi 9 mai à 2h30 Game 3 , à San Francisco dans la nuit du samedi 10 mai au dimanche 11 mai à 2h30

, à San Francisco dans la nuit du samedi 10 mai au dimanche 11 mai à 2h30 Game 4 , à San Francisco dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 mai à 4h

, à San Francisco dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 mai à 4h Game 5 , à Minneapolis dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai, horaire à déterminer *

, à Minneapolis dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai, horaire à déterminer * Game 6 , à San Francisco, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mai, horaire à déterminer*

, à San Francisco, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mai, horaire à déterminer* Game 7, à Minneapolis, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 mai à 2h30, si besoin*

LA PREVIEW EN VIDÉO