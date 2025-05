La dernière série du second tour débute ce soir, un Wolves – Warriors indécis et hypant à souhait. Comme toujours la rédac se mouille avec quelques pronos. Et vous, vous avez qui ?

Giovanni

Plutôt satisfait de mon bracket puisque j’avais effectivement imaginé cette demi-finale entre les Warriors et les Wolves. Mon pronostic ? Imaginez devoir choisir entre déguster un gratin dauphinois maison ou croquer dans un caillou. Et sinon, vous préférez vivre sans coude ou bien voir 1000 euros tomber chaque jour sur votre compte ? Et c’est quoi votre météo favorite ? Le soleil et un petit 29 à l’ombre ou bien une pluie de merdes de chien ? Pour info et pour moi, les Warriors représentent le gratin, les 1000 euros et le 29 à l’ombre. Stephen Curry fait partie des mecs m’ayant réconcilié avec le basket, les Wolves sont une franchise qui a tout fait pour m’en dissuader. La Californie me fait rêver, le Minnesota déprimer, j’aime le sourire d’Anthony Edwards mais j’ai peur que Julius Randle ne lui subtilise. Je pense que les Wolves peuvent emmerder Golden State et même s’en sortir dans cette série… mais ça m’emmerde vraiment trop de l’imaginer. Warriors 4, Wolves 0, objectivement, Giovanniment.

Nico M

Draymond Green vs Rudy Gobert, Jimmy Butler qui revient dans le Minnesota, Anthony Edwards qui veut envoyer une nouvelle légende en vacances en Stephen Curry… cette série entre Minnesota et Golden promet d’être divertissante. Divertissante, mais aussi ultra compétitive entre deux équipes aux styles de jeu bien différents. On a vu contre les Rockets que la taille et l’impact physique de l’adversaire pouvaient vraiment faire mal aux Warriors. Mauvaise nouvelle pour eux : Minnesota a de la taille (beaucoup) et de l’impact physique (beaucoup aussi). Mais en plus de ça et de leur défense très solide, les Wolves ont une option offensive élite avec Ant-Man, ainsi que l’expérience des Playoffs. Bref, tout ce qu’il manquait à Houston. Je vois Minnesota s’imposer dans une série en 7. Wolves 4, Warriors 3.

Nico V

Robin

Il y aura du basket-ball, mais aussi de la boxe alors faisons plutôt la preview de cet art martial, pour changer. Alors bien sûr le main event est ce duel à venir entre Draymond Green et Rudy Gobert. Mais n’est-ce pas déséquilibré sur le papier ? Oui, le Français pratique régulièrement dans son temps libre, mais il est trop réfléchi et mature pour répondre sous les caméras au chien fou des Warriors qui va forcément décrocher une avoine à un moment ou à un autre. D’autres combats sont à prévoir, Jimmy Butler et Buddy Hield sont comme chien et chat et pourraient bien s’en prendre à un Anthony Edwards trop bavard. Attention à ne pas sous-estimer Brandin Podziemski et sa dégaine à se fâcher pour une pinte de brune. Vous l’aurez compris, aux poings, Golden State l’emporte, mais aux points, je pars sur Minny. Wolves 4 – Warriors 2.

Alexandre

Les Warriors sortent tout juste d’une bonne série bien physique et en voilà une autre qui leur tombe dessus. Les retrouvailles entre Draymond Green et Rudy Gobert mais aussi celles entre Jimmy Butler et les Wolves, il y a de quoi bien s’éclater ici. Minny a plus d’options pour s’adapter que Houston à mon sens et ils vont faire bien mal à l’intérieur, face à des Warriors qui vont souffrir avec leur small ball. Comment arrêter Anthony Edwards pour Golden State ? L’expérience a fait la dif au premier tour face aux jeunes Rockets mais les Wolves ne sont pas des bleus niveau Playoffs. Une grosse série bien serrée et un finish à Minneapolis, en faveur… des Wolves. Wolves 4 – Warriors 3

Clement

Rien que pour voir quelles dingueries les affrontements entre Draymond Green et Rudy Gobert vont nous offrir, je suis impatient de voir cette série entre Wolves et Warriors. Stephen Curry prendra-t-il feu ? Jimmy Butler pourra-t-il cadenasser Anthony Edwards ? Buddy Hield débranchera-t-il encore son cerveau ? Naz Reid portera-t-il encore aussi mal son prénom ? Tant de questions encore sans réponse, mais avec mon analyse très poussée, approuvée par l’INSEE (non), ma réponse est Wolves, parce que plus complets, parce que plus jeunes, parce que plus défensifs, parce que mieux armés à mon sens. Wolves 4, Warriors 3.

Tim

Je suis peut-être fou, mais personnellement, je vois les Warriors passer ce second tour. Oui ils sont allés jusqu’au septième match contre les Rockets, mais comme l’impression que c’était surtout une question d’envie. Résultat au Game 7, les Dubs n’ont jamais été trop inquiétés. Attention, la série restera très physique mais eux en ont l’habitude contrairement aux Wolves qui ont joué des Lakers bien plus tendres que les Fusées du Texas. Bon, quand je verrai Anthony Edwards demander à Draymond de féliciter Rudy Gobert, mon prono sera bien à foutre à la poubelle, mais j’ai envie de tenter le coup, alors : Wolves 2 – Warriors 4.