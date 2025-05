Cette nuit, à 3h30, débutera une série bien excitante entre les Wolves et les Warriors. Deux équipes qui ont chacune réalisé un upset au premier tour, même si, en s’y penchant bien, une certaine forme de logique a été respectée. Demi-finale de conférence, Wolves vs Warriors, on y est !

Une série qui pourrait être marquée par les rivalités, par les ressentiments.

Rivalité entre Draymond Green et sa victime préférée Rudy Gobert, un Rudy qui tentera de faire avaler à Dray sa langue de vipère, quand Draymond tentera surtout de lui mettre des pains dans la trogne. Rivalité entre Stephen Curry et Anthony Edwards, les deux snipers les plus productifs de la NBA à l’heure actuelle, ce sont les chiffres qui le disent alors calmez-vous Monsieur Tatum.

Les ressentiments ? On se souvient forcément du passage éclair de Jimmy Butler… aux Wolves, il y a quelques années, à une époque où il avait réussi à offrir à la franchise du Minnesota autant de fame qu’elle en avait eu durant les quinze années précédentes. L’histoire s’était mal finie, Jimmy Butler avait balancé à la face du monde comment il avait BULLY toute la franchise lors d’un entrainement devenu légendaire, et depuis… disons que l’ami Buckets n’est pas l’homme le plus bienvenu en ville.

🗣GAME OF ZONES SEASON 6 PREMIERE!

Jimmy Butler turned T-Wolves practice into a bloodbath #GameOfZones ⚔️ (@StateFarm) pic.twitter.com/lQ58GzBMmR

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 12, 2019

Tout ça nous donne pas mal de raisons, déjà, de s’intéresser à ce début de série, et on surveillera donc dès ce soir le traitement que réservera le Target Center de Minneapolis à son ancien mâle alpha.

On surveillera également l’état de fraicheur des troupes, entre des Warriors qui sortent de sept combats de catch face aux Rockets, et des Wolves qui ont plutôt soufflé après avoir maitrisé rapidement les Lakers en début de semaine passée. Avantage Minnesota de ce côté-là, avantage du terrain aussi, et donc une cote qui penche en leur faveur sur ce premier match, à moins que Buddy Hield ne se prenne à nouveau pour prime Reggie Miller, mais ça il faudra attendre 3h30 pour le savoir.

3h30 c’est donc l’heure à laquelle il faudra vous connecter pour vibrer devant les tirs à 3-points de Stephen Curry, les coups de chaud d’Anthony Edwards. L’heure pour voir Draymond Green taper sous la ceinture et Rudy Gobert essayer de réussir un hook, l’heure à laquelle on tentera d’apercevoir un sourire sur le visage de Julius Randle. Vite, vite, à ce soir !

pic.twitter.com/SU0BEcLSRo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2023