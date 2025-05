[Émission] 5ème Quart-Temps : TrashTalk parle NBA avec Daniel Narcisse et Waxx

Si vous êtes là, c’est que vous aimez les émissions 100% NBA. Cela tombe bien car en voici une nouvelle. Pas en mode Apéro cette fois, mais en mode discussion à quatre avec du beau monde. Voici “5ème Quart-Temps”, une émission de ParionsSport en Ligne avec Daniel Narcisse et Waxx.

Vous prenez Alex, vous prenez Bibi, vous prenez un ancien joueur de hand qui possède l’un des plus gros palmarès de l’histoire et enfin un superbe artiste/musicien/interprète qui est fan des Detroit Pistons, et vous obtenez une émission de 40 minutes remplie d’hexpertise et de bonne humeur. Cela parle du nombre (trop élevé ?) de matchs en NBA, du GOAT, et ça joue même aux devinettes parce que c’est toujours sympa. On n’en dit pas plus, on vous laisse plutôt découvrir ça juste en dessous.