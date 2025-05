Il y a un peu moins d’un mois, les Hawks ont décidé de virer leur manager général Landry Fields. La franchise d’Atlanta est donc en pleine recherche pour trouver le bon successeur et pense à Masai Ujiri, rien que ça.

Les Faucons sont en effet intéressés par le boss des Raptors, si l’on en croit l’insider Marc Stein.

The Hawks have expressed interest in trying to hire Masai Ujiri away from Toronto, league sources tell @TheSteinLine.

Full story: https://t.co/9kkNMmbqms pic.twitter.com/UssCeis1e8

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 15, 2025

Depuis qu’il a pris le contrôle de la franchise de Toronto en 2013, et même avant chez les Nuggets, Masai Ujiri s’est imposé comme une référence parmi les managers NBA (champion avec les Dinos en 2019, élu Dirigeant de l’Année en 2013). Et comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas la première fois que d’autres franchises reniflent autour des Raptors pour voir s’il y a possibilité de le recruter. Les Knicks l’ont fait il y a quelques années, sans succès, et désormais c’est Atlanta qui veut tenter sa chance.

Rien n’indique que Masai compte faire ses valises pour se lancer dans un tout nouveau projet. Pour rappel, il est sous contrat avec Toronto jusqu’en 2026. Cela montre néanmoins que les Hawks visent très haut pour leur poste de manager, eux qui sont aussi intéressés par Bob Myers (architecte de la dynastie Warriors) et Tim Connelly (ancien boss des Nuggets et aujourd’hui aux Wolves).

Alors que la Draft NBA est dans un mois, et qu’Atlanta se retrouve devant un été important après une nouvelle élimination au play-in tournament pour la bande de Trae Young, on imagine que les Hawks aimeraient rapidement donner les clés à un GM expérimenté et très compétent. Mais plus facile à dire qu’à faire. Aujourd’hui, c’est l’Américano-Canadien Onsi Saleh qui occupe le poste de manager intérimaire.

Source texte : Marc Stein