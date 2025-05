En aidant son équipe à se qualifier pour une deuxième finale de conférence consécutive cette nuit, Anthony Edwards a inscrit son nom dans le livre des records des Wolves : il est désormais le joueur le plus victorieux de l’histoire de la franchise en Playoffs.

Certes, au vu de la jeunesse des Wolves (la franchise n’a que 35 ans) et de la médiocrité qui a longtemps caractérisé ces derniers, le livre des records de la franchise de Minnesota n’est pas très épais. Mais ça reste un vrai accomplissement, surtout pour un joueur de seulement 23 ans.

Anthony Edwards a décroché sa 20e victoire en Playoffs cette nuit face aux Warriors, le plus gros total pour un joueur des Wolves.

Attends comment ça Anthony Edwards a 20 victoires en Playoffs du coup c’est le joueur avec le plus de victoires en Playoffs dans l’histoire des Wolves ?! 😭

Ant-Man en a aussi profité pour rejoindre Kevin Garnett dans le cercle des joueurs de Minnesota à totaliser minimum 1 000 points en Playoffs. Edwards devrait rapidement dépasser KG, qui n’a plus que 34 points d’avance sur l’arrière des Loups.

Au milieu de ces accomplissements, le plus beau pour Anthony Edwards reste sans aucun doute celui-ci : avant son arrivée aux Wolves en 2020, Minnesota n’avait atteint qu’une seule fois les Finales de Conférence Ouest. C’était en 2004 avec le MVP Kevin Garnett. Depuis ? Les Loups ont enchaîné quatre qualifications en Playoffs en cinq saisons, et surtout deux finales de conf’ de suite.

L’effet Ant-Man.

Minnesota Timberwolves Conference Finals Appearances:

In 31 years before Anthony Edwards – 1

In 5 years with Anthony Edwards – 2

The definition of a franchise changing generational superstar. Spearheading the best era of Wolves basketball. pic.twitter.com/Km0e3KV2Ki

